

ريمة معلا

الحوار المتمدن-العدد: 5395 - 2017 / 1 / 7 - 02:12

المحور: الادب والفن









الغائبة الحائرة



الجزء الثاني



وأنت أيها الساري لك العجب



ففي عينيك لفح من نار العدا



حقد شنيع قد تفاقم واضطرب



وفاق تراكمه التماسي والغدا



والنبض فيك تسارع من الغضب



أثقلت قلبك.. بالشرور.. تمردا



ما من فلاح والقلوب هي الحطب



هذه الحياة.. مآلها.. إلى الفنا



أذكر إلها لا يصيبه الننصب



أبدع الكون وما إبداعه سدى



بقلمي:

ريمة معلا

همس الظلال