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الاختطاف والسبي في شريعة إسرائيل ..القضاة .. إصحاح رقم 21


طلعت خيري
الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 21:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


الاختطاف والسبي في شريعة إسرائيل ..القضاة .. إصحاح رقم 21


الكتاب المقدس .. التوراة ..سفر القضاة

1 و رجال اسرائيل حلفوا في المصفاة قائلين لا يسلم احد منا ابنته لبنيامين امراة* 2 و جاء الشعب الى بيت ايل و اقاموا هناك الى المساء امام الله و رفعوا صوتهم و بكوا بكاء عظيما* 3 و قالوا لماذا يا رب اله اسرائيل حدثت هذه في اسرائيل حتى يفقد اليوم من اسرائيل سبط* 4 و في الغد بكر الشعب و بنوا هناك مذبحا و اصعدوا محرقات و ذبائح سلامة* 5 و قال بنو اسرائيل من هو الذي لم يصعد في المجمع من جميع اسباط اسرائيل الى الرب لانه صار الحلف العظيم على الذي لم يصعد الى الرب الى المصفاة قائلا يمات موتا* 6 و ندم بنو اسرائيل على بنيامين اخيهم و قالوا قد انقطع اليوم سبط واحد من اسرائيل* 7 ماذا نعمل للباقين منهم في امر النساء و قد حلفنا نحن بالرب ان لا نعطيهم من بناتنا نساء* 8 و قالوا اي سبط من اسباط اسرائيل لم يصعد الى الرب الى المصفاة و هوذا لم يات الى المحلة رجل من يابيش جلعاد الى المجمع* 9 فعد الشعب فلم يكن هناك رجل من سكان يابيش جلعاد* 10 فارسلت الجماعة الى هناك اثني عشر الف رجل من بني الباس و اوصوهم قائلين اذهبوا و اضربوا سكان يابيش جلعاد بحد السيف مع النساء و الاطفال* 11 و هذا ما تعملونه تحرمون كل ذكر و كل امراة عرفت اضطجاع ذكر* 12 فوجدوا من سكان يابيش جلعاد اربع مئة فتاة عذارى لم يعرفن رجلا بالاضطجاع مع ذكر و جاءوا بهن الى المحلة الى شيلوه التي في ارض كنعان*

13 و ارسلت الجماعة كلها و كلمت بني بنيامين الذين في صخرة رمون و استدعتهم الى الصلح* 14 فرجع بنيامين في ذلك الوقت فاعطوهم النساء اللواتي استحيوهن من نساء يابيش جلعاد و لم يكفوهم هكذا* 15 و ندم الشعب من اجل بنيامين لان الرب جعل شقا في اسباط اسرائيل* 16 فقال شيوخ الجماعة ماذا نصنع بالباقين في امر النساء لانه قد انقطعت النساء من بنيامين* 17 و قالوا ميراث نجاة لبنيامين و لا يمحى سبط من اسرائيل* 18 و نحن لا نقدر ان نعطيهم نساء من بناتنا لان بني اسرائيل حلفوا قائلين ملعون من اعطى امراة لبنيامين* 19 ثم قالوا هوذا عيد الرب في شيلوه من سنة الى سنة شمالي بيت ايل شرقي الطريق الصاعدة من بيت ايل الى شكيم و جنوبي لبونة* 20 و اوصوا بني بنيامين قائلين امضوا و اكمنوا في الكروم* 21 و انظروا فاذا خرجت بنات شيلوه ليدرن في الرقص فاخرجوا انتم من الكروم و اخطفوا لانفسكم كل واحد امراته من بنات شيلوه و اذهبوا الى ارض بنيامين* 22 فاذا جاء اباؤهن او اخوتهن لكي يشكوا الينا نقول لهم تراءفوا عليهم لاجلنا لاننا لم ناخذ لكل واحد امراته في الحرب لانكم انتم لم تعطوهم في الوقت حتى تكونوا قد اثمتم* 23 ففعل هكذا بنو بنيامين و اتخذوا نساء حسب عددهم من الراقصات اللواتي اختطفوهن و ذهبوا و رجعوا الى ملكهم و بنوا المدن و سكنوا بها* 24 فسار من هناك بنو اسرائيل في ذلك الوقت كل واحد الى سبطه و عشيرته و خرجوا من هناك كل واحد الى ملكه* 25 في تلك الايام لم يكن ملك في اسرائيل كل واحد عمل ما حسن في عينيه*


تعليق...

اجتمع أسباط بني إسرائيل على مقاطعة بني بنيامين في المصفاة... واتفقوا على عدم مصاهرتهم ..وبعدها توجهوا الى بيت أيل وهناك بكوا بكاء عظيما أمام الله حتى المساء .. ثم قالوا... يا رب لماذا فقدنا احد أسباطنا ... وفي الصباح بنوا مذبحا عند المصفاة وعملوا محرقات وذبائح سلامه ..... وعند المذبح اتفق بني إسرائيل كل سبط لم يشاركهم عند المصفاة .. سيباد ... ولما تفقدوا الأسباط وجدوا سبط يابيش جلعاد لم يشاركهم فأرسلوا إليهم جيشا قوامه اثني عشر ألف استباح المدينة وقتل النساء و الأطفال.. وسبوا منهم أربع مائه فتاة عذراء تم نقلهن الى شيلوه في كنعان*
بعد أن سبوا نساء سبط يابيش جلعاد أرسلوا الى الرجال من بني بنيامين الفارين الى صخرة رمون لتوزيع النساء عليهم خوفا من الانقراض بعد الانشقاق الذي أصاب أسباط بني إسرائيل .. وبعد توزيع نساء يابيش جلعاد حصل نقص بالتوزيع لان العدد لا يكفي .. بما إن بني إسرائيل خذوا عهدا مع الله بان لا يصاهروا بني بنيامين مما اضطروا الى اختطاف نساء أخريات لسد النقص فأوصوا بني بنيامين قائلين امضوا و اكمنوا بين الأشجار فإذا خرجن بنات شيلوه يرقصن عند جني الكروم فليخطف كل واحد منكم امرأته له فإذا جاء آباؤهن أو أخونهن نقول لهم لم تراءفوا بهن لأجلنا فانتم آثمون




الكتاب المقدس .. التوراة ..سفر القضاة.. إصحاح 21

http://www.enjeel.com/bible.php?bk=7&ch=21





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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - الاختطاف والسبي في شريعة إسرائيل ..القضاة .. إصحاح رقم 21