

خالد دربندي

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 15:39

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









العالم الاول و الثاني و الثالث .و...., واسباب التسمية



دول العالم الاول

يشير تعبير العالم الأول إلى البلدان التي تتمتع بتطور صناعي وتقني كبيرين

والتي استطاعت توفير حياة ذات مستوى عالي لقسم كبير من مواطنيها وأن يُعترف بهذا المستوى عالميًا.

أعلى عشرين دولة من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي وفق أرقام صندوق النقد الدولي

دول العالم الأول هي الدول التي يضمها حلف الناتو والتي مثلت الرأسمالية ضد الشيوعية في الحرب الباردة.أعلى عشرين دولة من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي وفق أرقام صندوق النقد الدولي

العالم الثاني

يمكن تلخيص معنى تعبير العالم الثاني بمجموعة الدول التي خاضت التجربة الاشتراكية، معارضة بذلك المنظومة الفكرية للعالم الأول.

تتميز دول العالم الثاني عن دول العالم الأول برفضها لثقافة الليبرالية وللرأسمالية المفتوحة،

كما تتميز عن العالم الثالث بالمستوى التعليمي فيها وحجم دولها وبقوتها النسبية.

العالم الثالث

استُعمل تعبير العالم الثالث لأول مرة سنة 1952 في مقالة صدرت للاقتصادي والسكاني الفرنسي ألفريد سوفي

في إشارة إلى الدول التي لا تنتمي إلى مجموعة "الدول الغربية" (أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا واليابان وجنوب إفريقيا)

ولا إلى مجموعة الدول الشيوعية (الإتحاد السوفياتي والصين وأوروبا الشرقية).

وقد استوحى سوفي هذه التسمية من الفئة الثالثة في المجتمع الفرنسي أثناء النظام القديم وقبل الثورة الفرنسية.



أهم خصائص العالم الثالث

ويمكن تصنيفها كالتالي:

1. اجتماعيا:

نمو ديمغرافي كبير بسبب ارتفاع نسبة الخصوبة .

أمد الحياة ضعيف بسبب قلة الإمكانيات الطبية وضعف المستوى المعيشي .

هجرة مكثفة من البوادي إلى المدن .

أمية مرتفعة.



2. اقتصاديا:

تصدير المواد الأولية .

عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الاستهلاكية .

ضعف الاستثمارات الصناعية .

غياب التكامل بين القطاعات الاقتصادية .

ارتفاع المديونية الخارجية .

التبعية الاقتصادية للدول الاستعمارية السابقة .

العالم الثالث /TheThird World: هو مصطلح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي،

يقصد به الدلالة على الدول التي لا تنتمي إلى العالمين الأول والثاني، وهما الدول الصناعية المتقدمة.

وأول من استخدم هذا المصطلح (الفريد سوميه) عام 1952.

والدول النامية هي دول ذات المستوى المعيشي المنخفض مقارنة بالدول المتقدمة،

ولا يستقيم فيها التوازن بين سرعة نمو السكان ودرجة التقدم الاقتصادي، وتعاني هذه الدول من التخلف الاقتصادي،

إذ يرى بعض الدارسين أن دول العالم الثالث هي التي لم تستفد من ثورة القرن التاسع عشر الصناعية، وعلى هذا تعد دولا آخذة في النمو أو دولا متخلفة.



العوالم الثلاثة وفق مؤشر التنمية البشرية

?? تنمية بشرية عالية (عالم أول)

?? تنمية بشرية متوسطة (عالم ثاني)

?? تنمية بشرية متدنية (عالم ثالث)

?? المعلومات غير متوفرة

العالم الرابع

العالم الرابع تعبير متعدد المعاني والاستخدامات التي يمكن أن تختلف حسب اللغة وحسب الباحث، إذ يمكن أن يشير إلى فئات مهمّشة ضمن بلدانها

أو إلى فئات إثنية أو قومية بدون دولة

مثل الغجر أو إلى البلدان الأقل نماء أو إلى البلدان النامية قليلة التصنيع،

وفي هذه الحالة الأخيرة ينحصر مصطلح العالم الثالث للإشارة إلى البلدان النامية المصنعة حديثاً مثل كوريا الجنوبية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية.

دولة مصنعة جديدة

الدول الصناعية الجديدة لعام 2007. ضمت القائمة عشر دول جديدة هي:

جنوب إفريقيا والمكسيك والبرازيل والهند والصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وتركيا).

الدول الصناعية حديثاً أو الدول الصناعية الجديدة هو تصنيف يستخدم للدلالة على الدول النامية التي دخلت حقبة التصنيع حديثاً

متجاوزة في المؤشرات الكلية لاقتصادها اقتصاديات أقرانها من الدول النامية الأخرى ولكنها لم تصل بعد إلى مرتبة الدول المتقدمة صناعياً أوما يعرف بالعالم الأول.

من ميزات تلك الدول أيضاً تمتعها عادةً بمعدلات نمو اقتصادي عالية خصوصاً في قطاع التصدير.

كما أنه من الشائع في تلك الدول ظهور الهجرات الداخلية من الريف إلى المدن حيث تتركز فرص العمل في القطاع الصناعي المتنامي.

الدول الصناعية الجديدة

كان مصطلح الدول الصناعية الجديدة يستخدم بادئ الأمر للإشارة إلى دول نمور آسيا (تايوان، سنغافورة، هونج كونج وكوريا الجنوبية)،

ولكن مع التطور الكبير الذي قطعته اقتصاديات تلك الدول منذ الستينات بات معظم المتخصصين يعتبرون تلك الدول من بين الدول المتقدمة في حين دخلت دول جديدة إلى قائمة الدول الصناعية الجديدة وهي:

الدولة = مؤشر التنمية البشرية

جنوب أفريقيا = 0.653 (medium)

المكسيك = 0.821 (high)

البرازيل = 0.807 (high)

الصين = 0.768 (medium)

الهند = 0.611 (medium)

ماليزيا = 0.805 (high)

الفلبين = 0.763 (medium)

تايلند = 0.784 (medium)

تركيا = 0.757 (medium)

ملاحظات:

أرقام الناتج القومي الإجمالي للدول (تعود للعام 2005) ومتوسطاتها للأفراد (تعود للعام 2006) في الجدول السابق هي جميعها بحسب القوة الشرائية وليست بحسب القيمة الاسمية. وهذه الأرقام من صندوق النقد الدولي.

معامل جيني لعدم التساوي في الدخل هو من مسوحات الأمم المتحدة لعام 2006. وكلما كانت قيمة هذا المعامل أعلى كلما كانت فوارق الدخل أكبر.