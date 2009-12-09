

للضغينة بين برشلونة وريال مدريد جذور سياسية

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 11:23

المحور: عالم الرياضة







تصريحات رئيس الريال تضع السم فى العسل وتؤبد سياسة التمييز والقهر

وفرض الأمر الواقع



على موقع (عربية- يورو سبورت ) .. كتب أحمد عرفات فى يناير 2016 مقالا بعنوان [ منتخب ريال مدريد أم إسبانيا؟ ] و أعاد تحديثه ونشره فى السبت 31 كانون الأول 2016 الساعة8:15 على الرابط http:// arabia.eurosport.com/article/5150181



يقول المقال :



الدوري الإسباني .. ريال مدريد يتأسْبَن!



يحاول نادي ريال مدريد صناعة فريق من اللاعبين الإسبان، وهي الفكرة التي بدأت تسيطر على ذهن مسؤولي النادي الملكي خلال الفترة القليلة الماضية.

في نوفمبر 2015 لعب منتخب إسبانيا أمام إنجلترا دون أن تضم تشكيلة الـ11 لاعبا الأساسيين أي لاعب من ريال مدريد، فيما لم تشمل القائمة آنذاك سوى على لاعب وحيد من النادي الملكي وهو ناتشو.

منذ ذلك الوقت بدأ التحول جليا في سياسية فلورنتينو بيريز رئيس الريال ، وبدأ مرحلة (الأسبنة).

هذه المرحلة أنعشها قدوم المدرب زين الدين زيدان، فالمدرب الفرنسي يعتمد على لوكاس فاسكيز، موراتا، أسينسو، ناتشو.. وهي أسماء لم تكن لتشارك ربما مع مدرب سابق.

الآن بات بإمكان المدرب جولين لوبيتيجي المدير الفني للمنتخب الإسباني أن يعتمد بشكل كبير على لاعبي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن يقدم الميرينغي ( الريال )11 لاعبا بالتمام والكمال للعب في قائمة الماتادور( المنتخب الإسبانى ) خلال عام 2017.. هم :



كاسيا، كارفاخال، راموس، فاييخو، ناتشو، لورينتي، إيسكو، فاسكيز، أسنسيو، موراتا؛ وبورخا مايورال.

11 لاعبا في مراكز مختلفة يمكن الاعتماد على أغلبهم في نفس الوقت.. ريال مدريد يقدم الهدايا لمنتخب إسبانيا.





تمهيد :



عندما أجريت الانتخابات التشريعية لإقليم كتالونيا فى 11 سبتمبر 2014 أسفرت عن نجاح أغلبية كبيرة من النواب الداعين لانفصال الإقليم عن أسبانيا مبررين ذلك بأن كتالونيا تسعى للاستقلال عن أسبانيا منذ مئات السنين فلها قومية مختلفة عن القومية الإسبانية ولها لغة مستقلة عن اللغة الإسبانية وتشكل 20 % من الاقتصاد الإسبانى ويبلغ تعداد سكانها 7،5 مليون نسمة ورغم ذلك تتعرض لعملية نهب مستمرة ومجحفة من جانب الحكومة الإسبانية فى مدريد التى ترفض إنفاق الضرائب التى يدفعها الشعب الكتالونى فى تحسين وتطوير الإقليم علاوة على سياسة التمييزالتى تتبعها مدريد تجاهه ، كما تبلغ ديون الإقليم 44 مليار يورو وتماطل الحكومة الأسبانية فى إقراض الحكومة الكتالونية 5 مليون يورو لتحسين أوضاع السكان.



من هنا كانت بعض جذور الخلاف بين برشلونة ومدريد أوبين الحكومةالمحلية فى كتالونيا والحكومة المركزية فى مدريد.. بل وربما بين الشعبين الكتالونى والإسبانى.



كذلك فالمعروف فى إسبانيا أن نادى ريال مدريد كان النادى المحبب لدى فرانكو ديكتاتور أسبانيا الأشهر والذى استمر حكمه حوالى 39 سنة عانت فيها من كوارث الفاشية والديكتاتورية ، بينما كان إقليم كتالونيا ( قطالونيا باللغة العربية) الذى- تعَدّ برشلونة عاصمته وأهم مدنه بل وموانيه - هو الأكثر شراسة وعنادا فى مقاومة فرانكو منسوبا إلى كل الأقاليم الإسبانية.. وحيث اعتاد فرانكو مناصرة نادى العاصمة " ريال مدريد " فقد تأججت الضغينة بين الناديين منذ ذلك التاريخ ( ثلاثينات القرن الماضى ) .. حتى وصلت إلى حد الإعلان عن رغبة الكتالونيين فى الانفصال الفورى عن أسبانيا ، وإطلاق صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطنى الإسبانى بل ورفع علمها الكتالونى المميز فى مباريات نادى برشلونة أيا كانت الملاعب التى تقام عليها ,. وهو ما حدث فى ملعب "الكامب نو" فى إحدى مباريات الكرة بين نادى برشلونة ونادى سبارتاك موسكو منذ ثلاثة أعوام.

وللحقيقة فضغائن الكتالونيين لريال مدريد لم تقتصرعلى موقفهم من الجنرال فرانكو.. فهناك واقعتان بالغتا الأهمية أسهمتا فى ذلك :



الأولى: أنه فى إحدى المباريات بين فريقى ريال مدريد وبرشلونة بملعب الأول فى العاصمة انحاز الحكم لفريق العاصمة مما أسفر عن إصابة عدد من لاعبى برشلونة إصابات بالغة بسبب عنف الخصم وهو ما أسفر عن انتهاء الشوط الأول للمباراة بتقدم الريال بثلاثة أهداف ؛ وبين الشوطين عزم لاعبو برشلونة على الانسحاب من المباراة فى الشوط الثانى.



ونظرا لتهديد عدد من المسئولين عن الأمن واتحاد الكرة الأسبانى للاعبى برشلونة بضرورة استكمال الشوط الثانى " وإلا فليتحملوا العواقب" . ورضخ اللاعبون واستكملوا المباراة التى انتهت بإصابات جديدة للاعبين وارتفاع النتيجة إلى 9 أهداف.



والواقعة الثانية : تتعلق بأهم لاعبى ريال مدريد ( الأرجنتينى .. دى ستيفانو) الذى كان – قبل قدومه لأسبانيا - قد انتقل من ناديه الأصلى فى بلده لأحد النوادى فى دولة أخرى.. وبعد عام أو أكثر قام بالتوقيع لنادى برشلونة .. إلا أن الاتحاد الأسبانى لكرة القدم الذى كان يتلقى أوامره من فرانكو - ويميل بالتالى لريال مدريد - عرقل الانتقال بدعوى أن النادى الأصلى ( الأرجنتينى ) هو من يمتلك حق التصريح للاعب بذلك وليس النادى الذى يلعب له فى الدولة الأخرى وتوقف الموضوع .



بعد شهور فوجئت الجماهير الكتالونية بـ دى ستيفانو لاعبا فى نادى الريال الذى دبر فى الخفاء عملية انتقال دى ستيفانو إليه. ويؤكد الكتالونيين أنه لولا تواطؤ اتحاد الكرة الإسبانى لما تمت الصفقة.. ولكان دى ستيفانو لاعبا فى نادى برشلونة.

ولأن دستيفانو كان لاعبا عظيما.. فقد أسهم بفعالية فى حصول الريال على 5 بطولات للأندية أبطال أوربا فى الفترة من عام 1955 وحتى 1960، وكلما تألق كلما تصاعدت آلام الكتالونيين فى نادى برشلونة .. وهكذا.



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أنظر الرابط التالى:

https://arabic.rt.com/news/825261-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%



ماذاعن الأسباب فى مقال الموقع الإلكترونى- يورو سبورت - منتخب ريال مدريد أم أسبانيا؟



لاشك فى أن الصراع الممتد لمئات السنين بين إقليم كتالونيا والدولة الأسبانية كان وراء جملة الأحداث التى جرت فى الإقليم فى السنوات الأخيرة ؛ علاوة على أن ذلك الصراع قد تشعب ليشمل جميع جوانب الحياة بما فيها الرياضة . ونظرا لأن الدستور الأسبانى يمنع انفصال أي من أقاليم أسبانيا عن الدولة الإسبانية ولا يستطيع الشعب الكتالونى الحصول على استقلاله بطريقة ودية .. لم يجد أمامه وسيلة سوى إجراء استفتاء شعبى حول رغبة الشعب الكتالونى فى الانفصال عن أسبانيا أو الاستمرار معها.. وهو ما تم فى شهر نوفمبر 2015 وأسفر عن موافقة 47 % منه على الانفصال ورفض 53 % . وبذلك تم إرجاء الانفصال رغم استمرار الصراع متأججا.



ولعل كثيرا من غير المتابعين للأوضاع الإسبانية يفاجأون بين يوم وآخر بأخبار متنوعة لا يدركون أسبابها الحقيقية، ولأن أسبانيا من دول أوربا محدودة الإمكانيات وتعانى مما يعانى منه كثير من الدول الفقيرة من التمييز بين أقاليمها ومن الفوارق فى الدخول بين فئاتها الاجتماعية ومن البطالة و ووطأة الضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة ..إلخ ولا تستطيع حل أزماتها المتراكمة .. لذلك تركزت أهم مظاهر تلك الأزمات فى مجال الرياضة وتحديدا فى كرة القدم. ومن هنا كان الصراع الأبدى بين إقليم وشعب كتالونيا من ناحية وبين الحكومة - والدولة الإسبانية – من ناحية أخرى متحققا فى الضغينة العميقة بين نادى برشلونة ونادى ريال مدريد .. وهو يختلف كثيرا عن المنافسة الموجودة فى كثير من بلاد العالم بين أندية الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص.



ولعل مظاهر هذه الأزمة قد ظهرت فى تفاصيل الوقائع التالية :



1-بسبب تفوق فريق نادى برشلونة الواضح داخل أسبانيا وعلى المستوى الأوربى خلال الفترة من 2008 وحتى 2012 كانت أغلبية المنتخب الإسبانى من لاعبيه ؛ بل وكانت طريقة اللعب يغلب عليها الطابع البرشلونى وهو ما مكنه خلال تلك الفترة من الحصول على بطولة أوربا مرتين وبطولة العالم .



2-تنامى النعرة الانفصالية بين جماهير ومشجعى نادى برشلونة وهو ما تجلي فى مباريات فريق برشلونة على أرضه ( كامب نو ) من رفع للأعلام الكتالونية، وتكرار ذلك فى المباريات الدولية فى المدرجات ، وإطلاق الجماهير لصافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطنى الأسبانى قبيل بدء المباريات - خصوصا الدولية - إمعانا فى طلب الانفصال.. حيث لا تجدى سياسة الغرامات الموقعة على النادى جراء سلوك الجماهير.



3-استمرار الدعاية والدعوة لإجراء استفتاء شعبى كتالونى جديد بشأن الانفصال، وهو ما دعا الحكومة الإسبانية لتكثيف العمل داخل الإقليم لتغيير مسار الرأى العام الكتالونى وتقليص أعداد الكتالونيين الموافقين على الانفصال، لأن نتيجة الاستفتاء الأول (موافقة 47 %) تشكل خطرا داهما على الدولة الإسبانية ولعل أى أزمة طارئة تغير هذا الرقم .. ولا يبقى سوى العنف وسيلة لمواجهة الشعب الكتالونى وإرغامه على التسليم بالأمر الواقع.



4-تصاعد احتجاجات بعض اللاعبين الكتالونيين الذين يربطون بين نتائج الفرق الكتالونية - خصوصا فريق برشلونة - وبين تواطؤ الدولة الإسبانية وانحياز اتحاد الكرة الأسبانى لفريق العاصمة على حساب الفرق الكتالونية استنادا لمواقف عدائية تاريخية قديمة من الجماهير الكتالونية ضد الجنرال فرانكو رئيس الدولة الذى كان منحازا لفريق العاصمة مدريد ضد فريق برشلونة الكتالونى ؛ خصوصا وأن هناك نعرات انفصالية أخرى تعم إقليمى الباسك و أندلسيا تنضج على نار الصراع الكتالونى/ المدريدى..بالذات وأن بعض هؤلاء اللاعبين ينوون لعب دورقيادى أو سياسى فى الإقليم الكتالونى مستقبلا يبدأ بالترشح لانتخابات رئاسة نادى برشلونة.



5-الشعور السائد المتنامى لدى جماهير كتالونيا بعدم المساواة بين اللاعبين الأجانب فى أسبانيا وتجاوزعداء أجهزة الدولة لها إلى اضطهاد لاعبى برشلونة الأجانب فيما يتصل بالضرائب واتهامهم بالتهرب منها بينما لا يجرى تطبيق نفس القاعدة على لاعبين آخرين ؛ وتحكم كبار الرأسماليين الأسبان والإعلام الأسبانى وشركات الملابس الرياضية – بجبروتها وصلاتها القوية والمسيطرة - فى توجهات الاتحاد الدولى لكرة القدم خصوصا ما يتعلق بالمساواة فى تطبيق القانون أو بالجوائز الرياضية أوعمليات القرعة الخاصة بمسابقات القارة الأوربية ..إلخ.. والتى عادة ما تكون لصالح أندية أو دول بعينها، وهو ما تجلت أبعاده فى فضائح الاتحاد الدولى للكرة ( فيفا ) التى تفجرت فى مايو 2015 وأفضت لعزل وتجميد عدد من قادته وقادة الاتحاد الأوربى بل وطالت بعض قادة الاتحادات القارية ووصلت إلى أعتاب القضاء؛ ولا يمكن توقع انتهاء تلك السياسة بمجرد استبعاد هؤلاء .. فجبروت شركات الملابس والمعدات الرياضية وسطوة الإعلام الرياضى ضالعان فى ابتداع واستمرار تلك السياسة لأنها من صلب بنيانهما .



لكل ذلك فإن ما صرح به فلورنتينو بيريز رئيس النادى الأكبر والأغنى ( ريال مدريد)- ونقله المقال - من الشروع فى " أسبنة النادى" ، بالاعتماد على لاعبى النادى الأسبان فى تشكيلة المنتخب الإسبانى – وإن كان يبدو كصحوة وطنية متأخرة- يندرج فى مسار الصراع الكتالونى الإسبانى وفى دعم تبنى الدولة الإسبانية لسياسة التفوق المعنوى على الإقليم الكتالونى تجنبا لاستفتاء كتالونى جديد يحاول الانفصال عنها ، وسعيا لتغيير الرأى العام الكتالونى الذى فاض به الكيل وضج من التمييز وانعدام المساواة ومن سياسة لى الذراع وفرض الأمر الواقع .



وبدلا من سياسة مستقيمة تضع للشعبين الإسبانى والكتالونى حلول أزمات يعانيان منها مما قبل حكم الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو.. بدلا من ذلك.. يجرى الالتفاف علي الأزمات بلافتات براقة لتستمر السياسة الراهنة بأثواب جديدة.



فيا لها من هدية تضع السم فى العسل .









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