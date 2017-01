سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 11:22

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









يسعدني الإعلان عن صدور كتابي

الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم

Linguistic Errors in the Holy Koran

(in Arabic)

وهو أول كتاب شامل في التاريخ عن الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم (قرابة 500 صفحة)

متوفر مجانًا من موقعي هدية للجميع بمناسبة العام الجديد 2017: https://goo.gl/PD7FRN

ولكن أرجو من عنده امكانية لشرائه أن يحصل على النسخة الورقية من موقع أمازون: https://goo.gl/QCKIax

وذلك تضامنًا ودعمًا لأبحاثي.

.

وينقسم هذا الكتاب إلى جزئين:

1) الجزء الأول: استعراض أنواع الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم (قرابة 60 صفحة).

2) الجزء الثاني: النص القرآني بالتسلسل التاريخي مع الأخطاء اللغوية في عامودين متقابلين

وقد ادخلت على النص القرآني لأول مرة في التاريخ علامات الترقيم الحديثة: النقطة، والفاصلة، وعلامة الإستفهمام ألخ

ويعتمد هذا الكتاب أساسًا على طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي المتوفرة مجانًا من موقعي http://goo.gl/OOyQRD وورقيًا من امازون https://goo.gl/nKsJT4 .

.

وأعطيكم هنا عناوين الجزء الأول الذي يستعرض أنواع الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم

1) استعمال كلمات أو عبارات مبهمة

2) الأخطاء الإملائية ونظرية السر الإلهي

3) اختلاف القراءات واخطاء النساخ

4) استعمال كلمات بغير معناها ونظرية التضمين

5) ترتيب معيب لعناصر الخطاب ونظرية التقديم والتأخير

6) الأخطاء النحوية ونظرية الالتفات

7) تناقض النص القرآني

أ) تناقض الأحكام والناسخ والمنسوخ

ب) تناقض على مستوى الرواية

8) التكرار والتشتت والحشو أو اللغو

9) نقصان مبهم في الجملة ونظرية الحذف والتقدير

أ) ما ضاع من القرآن وما ليس منه

ب) نواقص القرآن ونظرية الحذف والتقدير

10) تفكك أوصال آيات القرآن

11) تقطيع معيب للآيات وعلامات الترقيم الحديثة

اعتراضات على القول بوجود أخطاء لغوية في القرآن

أ) خطبة عدنان إبراهيم حول أخطاء القرآن

ب) إسلام بحيري: الرد على سامي الذيب وبيان جهل القائلين بالأخطاء النحوية واللغوية في القرآن

ج) ردي على عدنان إبراهيم وإسلام بحيري

الإعجاز البلاغي والغيبي والعلمي والعددي

.

آمل ان يلاقي هذا الكتاب رضاكم وأن لا تبخلوا علي بملاحظاتكم لإدخال ما ترونه مفيدًا من تصليحات واضافات في الطبعات القادمة.

.

النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي مجانا من موقعي http://goo.gl/OOyQRD وورقيا من امازون https://goo.gl/nKsJT4

ترجمتي الفرنسية من امازون https://goo.gl/wIXhhN

الترجمتي الإنكليزية من امازون https://goo.gl/wQ6Twq

كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC

يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb