

الشرارة

الحوار المتمدن-العدد: 5389 - 2017 / 1 / 1 - 16:29

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية









في أكتوبر 2017، سيكون كل المناضلين و المناضلات الماركسيين(ة) ــ اللينينيين(ة) و كل الثوريين و الثوريات عبر العالم، و مجموع شعوب الأرض على موعد مع الذكرى المئوية للثورة البلشفية الاشتراكية العظمى، التي فتحت عهدا جديدا في تاريخ البشرية كأول سلطة منتصرة للعمال، و الكادحين عموما، عهدا للتحرر من قيود الاستغلال و الاضطهاد، و من أجل بناء الاشتراكية في أفق بناء المجتمع الشيوعي.



بهذه المناسبة العظيمة، يدعو موقع الشرارة الماركسيين ــ اللينينيين، جميع المناضلين و المناضلات الثوريون و الثوريات إلى الاهتمام بهذا الحدث العظيم و إحيائه و تخليده بالطريقة التي تليق به. و بالمناسبة يعلن موقع الشرارة الماركسي ــ اللينيني، أن هذا الأخير سيطلق مجموعة من المقالات و الدراسات حول هذا الحدث التاريخي العظيم عند اقتراب الذكرى.



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