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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - الشرارة - من أجل إحياء الذكرى المئوية لثورة أكتوبر العظمى
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من أجل إحياء الذكرى المئوية لثورة أكتوبر العظمى
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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - الشرارة - من أجل إحياء الذكرى المئوية لثورة أكتوبر العظمى