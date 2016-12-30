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كان في قريتي عيد


سناء طباني
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 09:46
المحور: الادب والفن
    


كان في قريتي عيد
سناء طباني
لا تعد يا عيد
لقريتي
فلا أطفال حاضرين
لا أشرطة ملونة
لا ازهار
لا رياحين
قتل الدين
الحلم
ألبسه ثوب أسود
شرد المساكين
هجر أحرق
دمر
الروح الدور
والبساتين
بالأمس كان في
قريتي عيد
واليوم أصبح ممزق
كخيم النازحين
لا تعد يا عيد
لقريتي
أجمع بقايا الفرح فيك
واذهب الى حيث
لا سلطة للدين
هناك
الأطفال فرحين
أما في بلدي
فالطفل أصبح
بعمر الستين
لا تعد يا عيد لقريتي
إلا اذا أزهر
الياسمين





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سناء طباني

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