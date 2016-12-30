التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سناء طباني - كان في قريتي عيد
|
|
كان في قريتي عيد
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
مستقبل المرأة الايزيدية في مرحلة ما بعد تحرير الموصل
- من ذاكرة الألم الايزيدي
- عرس بعشيقة وسنجار
- لمن يقاتل الكفار
- لوحة بألالوان
- رحلة البحث في الاعماق
- حبات المطر
- ستشرق الشمس مجددا
- شهيدة الحرية (جيلان)
- رحلة الانسان
- منسية من سنجار
- صباح الألم الأيزيدي
- حوار مع القيادي.....حيدر ششو
- سبية ايزيدية
- هجرة ألأقليات
- عذرا.... سنجار
- سلاما ....
- حكاية الأرض..والإنسان
- قارب النجاة
- الايزيدي... مشروع قتل
المزيد.....
- رحلة هذيان تبدأ ولا تنتهي في -حذاء فيلليني-
- بدء عرض فيلم تاريخي عن الأمير فلاديمير في روسيا
- هدم جامعة الموصل ونهب محتوياتها
- وفاة الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز
- وفاة الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز
- أبرز الأفلام في دور العرض عام 2017
- نقل الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز للمستشفى بعد وفاة ابنتها ...
- كريم غلاب: تصريحات شباط مستفزة وتنم عن نزعة وحنين للتوسع
- عرض نقدي لفيلم -عقيدة القاتل المحترف-
- بعد الضجة.. شباط يعتذر لموريتانيا شعبا ورئيسا
المزيد.....
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سناء طباني - كان في قريتي عيد