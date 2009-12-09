

ابراهيم مراد

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 09:42

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









وطننا حلم لا يتلاشى



صراحةً لم أتفاجئ الْيَوْمَ بكتابات الأصدقاء حول تغير إسم الفيدرالية و كنت أتوقع ردة الفعل هذه بكوني مثلي مثل الكُرد في عامة العالم احلك بوطنناً يمثل وجودي ،ثقافتي و هويتي إلا أني بتُ إؤمن بأن الوطن الحقيقي هو ذلك الذي يحمي ثقافتك و وجودك و يعترف بطقوسك عامةً الدينية و الثقافية منها لكن ما فاجأني هي الطبقة المثقفة و السياسية من الكُرد و الذين جاءت ردة فعلهم كالسيف دون التطلع لأبعاد المشروع الفيدرالي و خصوصياته و كذلك إيجابيته للشعب الكُردي في روجافا بشكل خاص .لربما سيعارضني الكثير في هذا الموضوع و لكن لنأخذ الموضوع على محمل الجد و المستقبل .

هذه البلاد التي نعيش عليها تشهد منذ سنوات فاجعة قاسية هدمت البنية التحتية و أدت إلى تهجير الملايين من السوريين و مقتل مئات الآلاف مما جعل البلاد معادلة صعبة الحل متشابكة ببضعها البعض مما جعلها و للأسف سلعة تجارية تساوم عليها الدول العظمة .نحن ككُرد تمكنا من الحفاظ على أمن مناطقنا و حماية وجودنا في روجافا و بتنا الْيَوْمَ قوة و رقم صعب التفكيك في المعادلة السورية و جزء لا يتجزء من حل الأزمة .



كنّا و لا زلنا نعمل و نناضل لفدرالية روجافا ،طبعاً كان الثمن باهظاً جداً و لكننا على ياقيناً تام بأن الحرية غالية جداً .الْيَوْمَ. صباحاً صادق أعضاء النظام الاتحادي الديمقراطي لروجافا و شمال سوريا على إزالة مصطلح روجافا منه و أياً كان .من الطبيعي جداً ان تصدر ردود افعال قاسية ضد هذا القرار و نحن نعي ردود الأصدقاء و لكن علينا تحييد امر و الإبتعاد عن العاطفة قليلاً و التقرب سياسياً . طبعاً الكثير يتسائل ما الفائدة من ازالة مصطلح روجافا و الاخر ينتقد و ينعينا بأننا تخلينا عن الحلم الكُردي .طبعاً هناك الكثير و الكثير من ردود الأفعال و لكن علينا معرفة بأننا لا نعيش لوحدنا على هذه الارض و هناك مدن كـ الرقة و منبج و غيرها ستكون جزء من فيدرالية شمال سوريا لذلك علينا النظىر لمستقبل أوسع و العمل على فيدرالية تحضن الشمال السوري باكمله . لا سيما هناك الكثير و الكثير من الاسبا التي تستدعينا نوافق عَلى ازالة مصطلح روجافا و أهمها علاقاتنا الخارجية فنحن الْيَوْمَ نعيش في القرن الواحد و العشرون هناك قوانين دولية يلزم علينا الإلتزام بها .من المؤكد بأن السياسة تبادل مصالح و هناك مصالح مشتركة بين الكرد و الأميركان و الروس الْيَوْمَ .يتسائل البعض ماهي الضمانات ؟! الضمانات هي وجودنا على الأرضنا هي نتيجة للتوافق السياسي . لا سيما لحماية مستقبل روجافا علينا لكسب القاعدة الجماهيرية في الشمال السوري اجمع و العمل على تجسيد روح اخوة الشعوب و بناء مجتمع مزدهر حر لنتجنب مستقبل يغطيه الدماء .لذلك أتمنى من الأصدقاء اداء نقد البناء للعمل على تحقيق أهداف و مطالب شعبنا وفقاً للمرحلة التي نمر بها و التاريخ سيكون شاهد على المكاسب الذي سيحققها شعبنا عبر الزمن