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ال يسار الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:08
المحور: الادب والفن
    


ذكرت الصبا وملعب الكرة...
اين سمرة وجهك؟؟؟
مدينتي صفراء!!!
كيف؟
اما طهرت وجهك شمس تموز؟؟
انت السمراء
البتول
الدلول
الهلول
من اين جاء شحوب وجهك الجميل؟؟
هل سكنك الاشباح؟؟
لاتقولي ذبحت مرتين...
لاتقولي قتلت برائتك...
لاتقولي انك صرت مقبرة الاحياء...
من هنا مرت سيارة الزعيم
هنا قال....( لاعرزال-بيوت الطين-في وطني)
هنا صفقوا...
اطفالا تحمل اغصان الزيتون...
( عيني كريم للامام...ديمقراطية وسلام)
بلا حبيبي ذبحت مرتين
هاك قطرات من دمي المسفوح....
دمي لايتخثر ينزف ينزف
منذ خمسين عام....
.......................آل يسار الطائي





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ال يسار الطائي

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