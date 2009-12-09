

ركاش يناه

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 10:08

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الحب ولع فى الدولااررر

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نظرة فلقاء همسة فلمسة

وكلام في التليفونات للساعةخمسة

كافيهات خروجات شغل تلمذة

الحب ولع في الدولااررر



اول مشاريعنا تفريعة

بخسائر عالية و فظيعة

ريسنا تقاليده بديعة

و الحب ولع فى الدولااررر



السكر داب م الاسواق

و اللحمة قطعت من بولاق

و العيش بقى رفع الرقاق

و الحب ولع فى الدولااررر



الفقر ماسك فى الأمة

ريسنا منور فى اللمة

تسألني طب فين الزمة؟

السيسى ولع فى الدولااررر





و عجبى



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