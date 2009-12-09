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الحب ولع فى الدولااررر


ركاش يناه
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 10:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الحب ولع فى الدولااررر
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نظرة فلقاء همسة فلمسة
وكلام في التليفونات للساعةخمسة
كافيهات خروجات شغل تلمذة
الحب ولع في الدولااررر

اول مشاريعنا تفريعة
بخسائر عالية و فظيعة
ريسنا تقاليده بديعة
و الحب ولع فى الدولااررر

السكر داب م الاسواق
و اللحمة قطعت من بولاق
و العيش بقى رفع الرقاق
و الحب ولع فى الدولااررر

الفقر ماسك فى الأمة
ريسنا منور فى اللمة
تسألني طب فين الزمة؟
السيسى ولع فى الدولااررر


و عجبى

....





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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ركاش يناه - الحب ولع فى الدولااررر