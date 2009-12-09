صحة النجف الأشرف مشاريع رأت النور و إنجازات تتحدى الظروف في ظل أزمة مالية 2017 / 5 / 3 إستعرضت دائرة صحة النجف الأشرف منجزاتها على مستوى الخدمات و العمران التي أقامتها خلال العامين الماضيين ،مؤكدةً بأن الأزمة المالية لم تقف عائقا في طريق سيعها لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمواطني المحافظة و المحافظات المجاورة .

وقال مدير عام الصحة الدكتور علي شبر على هامش ملتقى أقيم لإستعراض ما قدمته المؤسسات الصحية خلال العامين الماضيين و حضره كل من محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري و رئيس مجلس المحافظ السيد مجيد زيني و عدد من أعضاء مجلس المحافظة "ما قدم خلال هذه الملتقى يظهر للمواطن حجم وكم الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية التي تأتِ في ظل أزمة مالية خانقة حاولت تعطيل مسيرة العمل إلا أننا و بإرادة الكوادر و دعم المسؤولين من حكومة محلية و مجلس محافظة واصلنا العمل دون توقف و قدمنا الكثير ،لافتاً إلى أن إنجازات الصحة لم تقتصر على الخدمات الصحية التي تقدمها للمرضى و المراجعين سواء من داخل المحافظة أو خارجها بل شمل تقديم الدعم الصحي من خلال الحشد الصحي الذي قدمته دائرة الصحة لقواتنا الأمنية في كل مناطق القتال بدءاً من سامراء و الأنبار وصولا لصلاح الدين و الموصل،مؤكداً بأن أول مستشفى في سامراء و العوجة شيد كان من دائرة صحة النجف الاشرف .

بدوره إستعرض مدير مستشفى الزهراء الدكتور مصطفى جواد الهرموش الذي تولى إدارة المستشفى منذ أكثر من سنة ونصف و وضع نصب عينيه الإرتقاء بمستوى المستشفى سواء على صعيد العمران و التوسع أو على صعيد الخدمات ،مشيراً خلال إستعراضه إلى بناء إضافة العديد من الأجنحة و تأهيل مساحات شاسعة للمستشفى بدعم من الحكومة المحلية و العتبة العلوية المقدسة فضلاً عن مكاتب مراجع الدين العظام وفي مقدمتهم السيد علي السيستاني و لجنة الصحة و البيئة في المجلس و باقي أعضاء المجلس .

محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري قدم شكره لدائرة صحة النجف الأشرف على ما قدمته من عطاء إستحقت من خلال تقيم وزاري ان تكون الأولى على مستوى العراق وهذا مدعاة للفخر على الرغم من الضائقة المالية لكن دائرة الصحة متميزة ليس دائرة الصحة فقط بل دوائر خدمية أخرى من بينها البلدية و البلديات و الماء و المجاري والتربية ،مؤكداً أن هنالك إبداع في العمل بشهادة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أمام المحافظين و شكر النجف الأشرف مقارناً بين وضع النجف الأشرف الحالي و وضعها في السابق ، موضحاً أن هذا جهد كل الخيرين من مدراء الدوائر و الكوادر العاملة فيها .

رئيس لجنة الصحة و البيئة في مجلس المحافظة الدكتور علي الشمري وصف الإنجازات بالعمل الجبار في ظرف صعب فيه نقص في التخصيصات و نقص في التجهيزات و العلاج و الأجهزة الطبية إلا أن العاملين في الصحة سعوا بقدر إستطعاتهم و قدموا الذي قدموه .

هذا و شهدت مدينة النجف الأشرف تطورا ملحوظا بمستوى الخدمات الصحية جعل منها محافظة جاذبة للسياحة الطبية بدل أن يقصد المرضى دول الجوار و باقي البلدان المشهورة بتقدم الطب باتت النجف الأشرف قبلة طبية لكثير من ابناء المحافظات العراقية .

المصدر : احمد محمود شنان

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