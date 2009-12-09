الإثنين فاتح ماي 2017//بيان فاتح ماي. 2017 / 5 / 1 تجسيدا لشعارها الأممي "يــــا عمـــال العـــالم اتحــــــــــــدوا... !" تنزل البروليتاريا في كل أنحاء العالم، ومعها كل الطبقات المضطهدة إلى شوارع النضال وساحات المعارك الطاحنة ولهيب الصراع في الأول من ماي كل عام. لتؤكد نبل القضية الإنسانية التي تحملها وعزمها على مواصلة بناء المشروع الاشتراكي العلمي البديل الحامل لخلاص الشعوب من اضطهاد واستغلال النظام الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان. تخلد الطبقة العاملة عيدها الأممي في وضع يتسم بحدة تفاقم الأزمة البنيوية التي تعيشها الإمبريالية كانعكاس موضوعي لاحتدام التناقض بين الرأسمال والعمل المأجور، و للتنفيس عن هذا الوضع السائرة فيه نحو فنائها المحتوم، تنوع وتجدد الإمبريالية من أشكال الاستغلال والنهب لتصريف أزمتها بأكثر الوسائل إجراما في حق الشعوب المنتفضة باستمرار وباطراد على أوضاعها رافضة لنظام البطش والاستغلال والاضطهاد، وذلك حتى بعقر دارها، الشيء الذي من خلاله تستمر في نهجها للحروب اللصوصية بالعديد من البلدان ( سوريا ،اليمن، العراق...)،وافتعال الصراعات العرقية والطائفية وتفتيت وحدة الشعوب ونهب خيراتها وثرواتها مسخرة في ذلك القوى الظلامية حليفتها التاريخية في العمالة نموذج (داعش، جبهة النصرة، بوكو حرام...)،كما توظف المؤسسات المالية العالمية (صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة الخارجية...) للمزيد من تعميق روابط التبعية والنهب وذلك كله تحت مجموعة من الشعارات الزائفة (محاربة الإرهاب، الامن العالمي...)،وفي السياق ذاته تحاول بشتى الإمكانات والسبل المتاحة الإجهاز على مكتسبات الحركة العمالية والتسريح الجماعي للعمال، وعلى نهج الإبادة والإجرام يواصل التحالف الإمبريالي الصهيوني الرجعي محاولته لاغتيال التاريخ ومعه القضية الفلسطينية قضيتنا الوطنية ومقاومتها الباسلة وضرب حق الشعوب في تقرير مصيرها (الشعب الصحراوي...)،مواصلا حملات القمع والاغتيالات والاعتقالات بهدف اجتثاث النضال والمقاومة التي تخوضها الشعوب بكل فئاتها وفي مقدمتهم الطبقة العاملة حاملة المشروع الثوري و السائرة في رسم الملاحم والبطولات من خلال الانتفاضات الشعبية، والتي لازالت أشواطها في تقدم دائم و السائرة في اتجاه بناء الأداة الثورية القادرة لوحدها على قيادة نضالات هذه الشعوب وتوجيهها نحو مبتغاها في التحرر والانعتاق.وكغيره من الأنظمة التبعية فإن النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي القائم بالمغرب العميل المطيع للإمبريالية العالمية يستمر في تمرير المشاريع التصفوية والمخططات الطبقية للمزيد من تفقير وتجهيل جماهير شعبنا من عمال ،فلاحين، طلاب، تلاميذ وكل الكادحين وذلك بالعمل الدؤوب لخوصصة القطاعات الحيوية و الزحف على المكتسبات التاريخية (الصحة، السكن، التقاعد، الشغل، النقل، التعليم...) عبر تنزيل حزمة من المخططات و السياسات الطبقية (الرؤية الاستراتيجية ، قانون الشغل ، قانون الإضراب ، قانون التقاعد... ) ،موازيا ذلك بالرفع من فواتير الماء والكهرباء، الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، تجميد الأجور والتسريح الجماعي للعمال، نزع أراضي الفلاحين الفقراء، إلغاء صندوق المقاصة مصاحبا ذلك بحملات القمع والتصفية والاغتيالات والاعتقالات السياسية في حق نضالات شعبنا المقاوم ومنهم نضالات العمال المأجورين والفلاحين الفقراء(الحسيمة، بني بوعياش، امزورن، تالسينت، امضير، بني تجيت...)، مصاحبا ذلك بجملة من الشعارات الديماغوجية (الدستور الجديد، الاستثناء المغربي، الملك الثائر...) هذا بمباركة وتطبيل القوى الإصلاحية الانتهازية ذات الممارسات الرجعية والبيروقراطيات النقابية التي عمقت من خلال هذه المحطة النضالية الأممية وكشفت بالملموس خيانتها التاريخية للطبقة العاملة وحلفاءها الموضوعيين.و من موقعها كرافد من روافد حركة التحرر الوطني و لما تلعبه من دور متقدم في رفض و مواجهة المخططات الطبقية المستهدفة للحقل التعليم ، فإن الحركة الطلابية لازالت تنال النزر الأكبر من حملات القمع و الإجرام التي تستهدفها و قلبها النابض النهج الديمقراطي القاعدي ، و ذلك من أجل تنزيل البنود الطبقية ضدا على كل التضحيات التي قدمتها الجماهير الطلابية عبر كل المواقع الجامعية الصامدة و المناضلة ، دفاعا عن ما تبقى من مجانية التعليم و دفعا بمشروع تعليم شعبي علمي ديمقراطي و موحد إلى الأمام . ومن بين هاته الهجمات بل ومن أشرسها على الإطلاق تلك التي استهدفت النضالات المتقدمة للجماهير الطلابية بقلعة سايس الشرارة هذا الموسم ، في إطار معركة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بقيادته السياسية العلمية والعملية النهج الديمقراطي القاعدي ، و المؤطرة بالشعار التكتيكي " المجانية أو الاستشهاد " ، معركة بطولية قدمت من خلالها الجماهير الطلابية تضحيات جسام عبر محطات خالدة من النضال و الصمود جعلت النظام القائم يتكئ على أليات و ميكانيزمات قديمة جديدة لضرب التقدم النضالي بقلعة الشرارة و الحد من عطاءاتها النوعية في مسار التحرر و الانعتاق(حملات الاعتقالات السياسية، ترحيل الحي الجامعي، البنود البيداغوجية التخريبية، القوى الظلامية ...) هاته الأخيرة الى جانب مثيلاتها من حلفائه الموضوعيين من شوفين و بلطجية و التي على امتداد الموسم الجامعي ارتكبت أبشع الجرائم في حق الجماهير المناضلة و الطلبة القاعديين كان آخرها و ليس بالأخير الهجومين الجبانين ل26 و 28 من أبريل الذين خلفا اصابات بليغة في صفوف الطلاب والمناضلين وتكثيف الحظر العملي بمتابعات وملاحقات قوى القمع السرية للمناضلين بمقرات سكناهم، الشيء الذي حال دون تجسيد المحطة النضالية لفاتح ماي الى جانب الجماهير الطلابية بمعية جماهير العمال والفلاحين والكادحين في وقتها المحدد لكن يبقى لنا متسع من الوقت لتخليد هذه المحطة النضالي الاممية بالشكل الذي يقدم دفعة للنضال الطبقي نحو الخلاص النهائي ، على اعتبار أن خفافيش الظلام و بعد الهزائم المتوالية التي تلقتها و طردها من الحرم الجامعي فإنها ستجيش ما تبقى من الخفافيش التي لم تستدعيها خلال الهجومين السابقين لارتكاب مجزرة أخرى و في هذا الصدد نحمل النظام القائم كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، هي تضحيات قدمتها الجماهير الطلابية و مناضليها و مناضلاتها إيمانا بعدالة القضية و نبلها وإسهاما في مشروع تحرر الشعب المغربي من قبضة مستغليه و ناهبي ثرواته ، مشروع الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ، و ما هاته الاسطر التي نتقدم بها إلى الرأي العام و المتتبعين لنضالات الشرارة في العيد الأممي للطبقة العاملة إلا تعبير عملي على الارتباط بقضية كل المضطهدين و المحرومين بوطننا الجريح ، و هو كذلك تأكيد ميداني على الوفاء لدماء شهدائنا الأبرار و حريات المعتقلين السياسيين. و في الأخير نعلن كمناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و النهج الديمقراطي القاعدي للرأي العام ما يلي:ü تحياتنا للطبقة العاملة في عيدها الاممي ü تضامننا المبدئي واللامشروط مع نضالات الجماهير الطلابية بكل المواقع الجامعية الصامدة والمناضلة.ü تنديدنا بالهجومات المسلحة للقوى الظلامية على الطلبة والطالبات ورفاق النهج الديمقراطي القاعدي بموقع الشرارة ومحاولات التصفية الجسديةü تضامننا المبدئي واللامشروط مع نضالات الجماهير الطلابية بكل المواقع الجامعية الصامدة والمناضلة.ü تنديدنا بالهجومات المسلحة للقوى الظلامية على الطلبة والطالبات ورفاق النهج الديمقراطي القاعدي بموقع الشرارة ومحاولات التصفية الجسديةü تنديدنا بسياسات التفقير والتجويع والتجهيل الممارسة في حق جماهير شعبنا الكادح.ü تنديدنا بالقمع الهمجي لنضالات الجماهير الشعبية من طرف النظام القائم وكذا التعامل الانتهازي للبيروقراطيات النقابية مع نضالات الطبقة العاملة.ü تنديدنا بالاعتقالات السياسية التي تطال مناضلي الشعب المغربي ومناضلي الحركة الطلابية و نهجنا الديمقراطي القاعدي .ü تنديدنا بالمحاكمات الصورية والاحكام الجائرة الصادرة في حقهم ومطالبتنا بإطلاق سراحهم الفوري وعبرهم رفيقنا في النهج الديمقراطي القاعدي "محمد الهديدي".ü تنديدنا بكل ما يحاك من مؤامرات ودسائس في السر والعلن في حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وقيادته السديدة النهج الديمقراطي القاعدي.ü دعوتنا الجماهير الشعبية والطلابية الانتفاض على واقعها المزري.ü عزمنا المضي على درب شهدائنا الأبرار ومعتقلينا السياسيين .ü تشبثنا بخط الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية .ü تشبثنا بالماركسية اللينينية ايديولوجية الطبقة العاملة فكرا وممارسة.ü تشبثنا بالبرنامج المرحلي الإجابة العلمية والعملية على ازمة الحركة الطلابية ذاتيا وموضوعيا.عــــاشت نضالات الجماهير الشعبيةعـاشت نضالات الطبقة العـــــاملــةعـاش الاتحاد الوطني لطلبة المغربعــاش النهـــج الديمقراطـي القاعدي

المصدر : أوطم//النهج الديمقراطي القاعدي//موقع سايس الشرارة//

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