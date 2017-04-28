بيان تضامن وإدانة للأحكام الجائرة الصادرة في حق مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان 2017 / 4 / 29 خريبكة – لينينغراد- الجمهورية المغربية الديمقراطية الاشتراكية الشعبية المستقلة الموحدة في28.04.2017.

" بيان تضامن وإدانة للأحكام التعسفية الجائرة المجحفة في حق مناضلي ومناضلة الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع بن أحمد"

تشي غيفارا ابن الزهراء ابن الزهراء محمد محمد فكاك.

يبقى الكلب كلبا ويظل القرد قردا، زلا يمكن أن تعلو به الرتب والسمو والعلو والنبل إلى مرتبة القاضي الحر المستقل النزيه ، لذا جاءت الأحكام مسبقة ومملاة وموحى بها من غرف الظلام الملكية اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية النيوكولونيالية النيوكومبرادورية العنصرية الفاشيستية الرجعية.

أليس هذا القاضي الفاضي الذي تلا بتلذذ سادي مرضي هيستيري طفولي صبياني الأحكام الجائرة التعسفية المجحفة في حق مناضلة ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان والنهج الديمقراطي: المحجوب محفوظ،سنتان كاملتان سجنا نافذا، وميلود سالم سنتان كاملتان وسعيد سيف الدين سنتان كاملتان،وخديجة البوزيدي عشرة أشهر نافذة؟

أليست هذه الأحكام تكون مملاة ومن تعالم وإملاءات سلطات النظام الملكي المفروضة من الأعلى الانتقام والأحقاد ، لترويض مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان؟أليست أحكاما لا تخلو من الانحياز الطبقي المكشوف للطبقات السائدة االمفترسة الظالمة الطاغية السافر وتأبيد الفوارق الطبقية الاستغلالية الاحتكارية،؟ أليس هذا المسمى افتراءا وبهتانا وزورا وتزوير ا وتزييفا بالقضاء هي أحكام جاءت تعبيرا عن المعاداة البنيوية الهيكلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان؟أليست أحكاما في منتهى التعسفيةوالجور والتقهقر التاريخي ؟أليس هذا القاضي الفاضي الجاهل بأبسط مقومات المحاكمة العادلة وفق منظمة العفو الدولية انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وحقوق الانسان العالمية؟ أليس مسخا ومذلة وخزيا وعارا للنظام الملكي الاحتلالي الاستيطاني الذي يدعي الحرص على الحريات الديمقراطية، وأن المغرب يتمتع باستقلال القضاء والنزاهة والشفافية والحقوق قضاء؟

لقد جاءت أحكاما بليغة المدى في الظلم وتجاوز جميع معايير المحاكمة العادلة النزيهة، مستهينة بكل القيم والأخلاق العالمية والضمير الانساني؟

إنها أحكام مدانة ومرفوضة وليس أمام ما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء إلآ النظر فورا في القضية والتعجيل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلقاء القبض تعلى الجناة المجرمين من كبار ضباط الأجهزة البوليسية التابعة لابن أحمد.

لقد أصبحت المناضلات والمناضلين التقدميات والتقدميين في خطر داهم من كحيوانات وهوام وبهائم ووحوش القذرة النتنة الهمجية البربرية من قتلة وسفهاء وسفلة وأنذال، هدفهم تحطيم عقول ونبهاء وأذكياء وعباقرة اليسار.

الجماهير الجماهير ثوري ثوري ثوري... على النظام الملكي الجلاوي الليةطي الاسرائيلي الصهيوني الاستبدادي الديكتاتوري.

رفيقتنا خديجة البزويدي.رفاقتا محفوظ المحجزب..مولودي سالم.. سعيد سيف الدين:

• مزيدا من الصمود والتحدي والمقاومة.. سوف نشيد قلاع الحرية.. ونحطم قيود الرجعية وأصفاد الديكتاتورية...

• تشي غيفارا ابن الزهراء الزهراء محمد محمد فكاك.

المصدر : محمد محمد فكاك

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