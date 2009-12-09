انطلاق فعاليات مهرجان(مهارات الحياة) بخانيونس 2017 / 4 / 27 انطلاق فعاليات مهرجان(مهارات الحياة) بخانيونس

خانيونس / جهاد أحمد

بالشراكة بين برنامج الصحة النفسية والمجتمعية وبرنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة، انطلقت صباح أمس الأربعاء فعاليات مهرجان برنامج الصحة النفسية تحت شعار:

(مهارات الحياة)

بمدرسة بنات خانيونس الاعدادية الجديدة ،غرب محافظة خانيونس وسط حضور لافت من التعليم وأولياء الامور .

تحدث د. ديفيد هتن مسؤول برنامج الصحة النفسية المجتمعية في وكالة الغوث، عن سوره واعجابه بهذا المهرجان المميز مثمنا دور كل من ساهم بإنجاح العمل الرائع موجها التحية والتقدير لدور الآباء ودورهم المميز الايجابي،فهم جزء أساسي من دعائم المجتمع ونجاحه.

وتحدث السيد ديفيد حول مهارات الحياة وانه رغم التحديات وصعوبات الحياة التي تمر بها غزة،الا أننا شاهدنا الكم الكثير من المهارات والابداعات المميزة بإرادة قويه كامنه في النفوس والالتزام بجميع الانشطة المطروحة.

واكد د. ديفيد على اهمية اندماج الجميع في مهارات الحياة لأهميتها رغم انها مبادرة بسيطة حيث تقدم الدعم والمساندة للطلبة والآباء وللطواقم العاملة لمواجهه التحديات الصعبة التي يمرون بها.

واكد السيد ديفيد هتن في ختام حديثه على أهمية الشراكة وتوطيد العلاقة الايجابية لتحقيق الاهداف والنجاح.

تخلل المهرجان تقديم فقرات غنائية واناشيد وتقديم قصائد شعرية وعرض مسرحي بعنوان (كن ايجابيا) وتقديم وصلة من الدبكة الشعبية.

في ختام المهرجان افتتح السيد ديفيد هتن المعرض الفني لفعاليات (مهارات الحياة).

تم على هامش المهرجان تكريم أ.أحمد ثابت مشرف الصحة النفسية بخانيونس والمديرة جملات كلاب والسيدة جو.



يذكر أنه شارك بفعاليات المهرجان والمعرض بعض مدارس وكالة الغوث بمنطقتي شرق وغرب خانيونس.

حضر فعاليات المهرجان مدير منطقة شرق خانيونس أ.عصام مقداد وأ.نجاح الحسنات القائم بأعمال مدير منطقة غرب خانيونس،وأ.أحمد ثابت مشرف الصحة النفسية بخانيونس، ومسئولة الحماية بالوكالة السيدة جبرئيلا والسيدة جو وعدد من اعضاء برنامج الصحة النفسية والتعليم وبعض مدراء ومديرات المدارس وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.

مرسلة من قبل : جهاد أحمد

المصدر : جهاد أحمد

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