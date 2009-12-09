قصيدة أسَدُ الشِعْرُ العَرَبيِّ و العِرَاقيَّة 2017 / 4 / 26 أسَدُ الشِعْرُ العَرَبيِّ و العِرَاقـيَّـة

أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي )

قصيدة - أسَدُ الشِعْرُ العَرَبيِّ و العِرَاقـيَّـة -

أنا و العراقية

من قصائد الشاعر - جمال الشرقاوي -









[1]



كانت عراقيَّـة ْ

حبُـها مُتـَـوَّجٌ بالدموعْ

حزنـُـها مُتـَـوَّجٌ بالدموعْ

فرحُـها مُتـَـوَّجٌ بالدموعْ

كلامُها

زفراتـُـها

حنينـُـها للعراقِ ِ مُتـَـوَّجٌ بالدموعْ

تعَجْرَفـَـتْ

تسَرَّعَتْ

ضيَّعَتـْـنِي فيها حينما

ضاعتْ بدون ِ رجوعْ



القاهرة - سبتمبر - الأحد 10 - 9 - 2016

وقفة عرفات -





[2]





هلْ تعرفون ــ المُصَوِّرة َ ــ العراقية ْ

إنها تـُـشبـِـهُ دَجْـلَة َ و الفـُرَاتْ

تعيشُ في مصرِ الفاطميَّة ْ

تحملُ في أحشائِهَا جينِـاتِ ــ بابلْ ــ

و ــ الكوفة ِ ــ و ــ البصرةِ ــ و ــ الأعظميَّة ْ ــ

تكرهُ مَنْ خانَ الوطنْ

أدخلَهُ في غياهِبِ الحروبْ اللانهائيَّـة ْ

أدخلَهُ معتقل ــ جوانتانامو ــ و ــ أبو غريب ــ

أنارهُ بالرصاصِ و الشَظِيَّة ْ



القاهرة - يناير - الإثنين 30 - 1 - 2017 م

الساعة 30 و 5 مساءً



[3]



عراقيَّة ٌ في مصرِ وحيدة ٍ

بينَ عذابِ الغربةِ

و بينَ السنينْ

حَآدَّة َ الكلماتِ نرجسيَّة َ الهوَىَ

عنيدة ً

جارحة ً

كوحشِ الغابِ كالسِكِّـينْ

أنوثتُها طاغية ٌ لا تسْـتـَكِـينْ

تـُـعلِنُ عنْ نفسِهَا مَرَّة ً

و تختبيءُ خلفَ جُدران ِ الجَبَرُوتْ

ملايينَ القرونْ

تريدُ رجلاً

تشتاقُ

إلىَ حَدِّ الجنونْ

تبحثُ عن فارس ٍ عربيٍّ

يكادُ في حديثِها

بين شفتيها

تـَبـِـيـِـنُ ملامحهُ و لا تـَبـِـيـِـنْ



القاهرة - يناير - الإثنين 30 - 1 - 2017 م

الساعة 6 مساءً





[4]



يا فرسيَ العراقيَّة َ الجميلة ْ

يا فرسي الحَرُونْ

فالإصطدَمِ بالحياةِ أمْرَاً مُرْعِبَاً

خرافة ً لن تكونْ

فاهدأي

فكلِّ ما هو صَعْبُ اليومْ

غداً سوفَ يَهُونْ

سيكونُ ذكرىَ

تجرُبةٍ نحكيها لأحفادِنا بفخرٍ

يحكيها عنا الآخرونْ



القاهرة - يناير - الإثنين 30 - 1 - 2017 م

الساعة 35 و 6 مساءً



[5]



لماذا يا عراقيَّـة ْ

لا تتحَلِّينَ بالحياءْ ؟!

لِمَ تعتقدينَ

أنَّ العجرفة َ كرامة َ

و أنَّ السَبَّ و الشكَ في نوايا الآخرينَ

قمَّـة َ الكبرياءْ ؟!

لا يكُنْ ضميرُكِ فاسداً

و دَعِي الرَبَّ يحكمُ في مَلَكُوتِهِ

كما يشاءْ

كَمْ أنتِ

لا تستمعينَ للنصائح ِ

و تحرقينَ أيامَ عمرَكِ

كالسجائرِ في الهواءْ

كَمْ أنتِ تقتـُـلِـينَ ذكائكِ

بالهجومِ علىَ أغلىَ و أوفىَ الأصدقاءْ

نعمْ

سَئِمْتـُـكِ

سَبَبْـتـُـكِ

لَعَنـْـتـُـكِ بعَدَدِ المخلوقاتِ

تحتَ عيونِ السماءْ



القاهرة - يناير - الإثنين 30 - 1 - 2017 م

الساعة 45 و 6 مساءً



الآن ليس بيني و بينكِ شيئ ْ

لقد قتلتـُـكِ في نفسي و استرحتُ

نسيتُ حديثـُـنا معاً بالساعاتِ

فدَفنتُ رأسي في الوَسَادَة ِ و نمتُ

نسيتُ جرحي بعدَ أن جرحتُ كبرياءكِ

يا عراقيَّـة َ و ابتسمتُ

ما عادتْ تـُـغريني عيونـَـكِ الواسعة ُ

فكَمْ فيهما بعنف ٍ سَبَحْتُ

ما عادَ الجسدُ المهرجانُ يَشُدُنِي

فكَمْ لَـثـَـمْتُ شفتيكِ و انتشيتُ

ما عادَ الهوىَ يأوي

أسَدَ الشِعْر ِ العَربيِّ و العِرَاقيَّـة ْ

يا أكثرُ امْرَأة ً فيكِ زهَدْتُ



القاهرة - أبريل - ليلة الأربعاء 26 - 4 - 2017 م

الساعة 38 و 3 ليلاً

جمال الشرقاوي - كاتب و شاعر -

مرسلة من قبل : جمال الشرقاوي

المصدر : جمال الشرقاوي

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