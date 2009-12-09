دائرة اللاجئين واللجنة الشعبية تزوران مدرسة (رفيدة الأسلمية)الثانوية للبنات بالوسطى 2017 / 4 / 26 دائرة اللاجئين واللجنة الشعبية تزوران مدرسة (رفيدة الأسلمية)الثانوية للبنات بالوسطى

غزة /جهاد أحمد



زار وفد من دائرة شئون اللاجئين واللجنة الشعبية للاجئين بمخيم دير البلح، مدرسة “رفيدة الأسلمية” الثانوية للبنات والتي تم افتتاحها مؤخرا بدير البلح لتقديم التهاني والتبريكات وبدء العمل بالمدرية الجديدة.



جاءت الزيارة بتوجيهات من الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون اللاجئين والتي تأتي اهتماما بالغا وتحفيزا للعلم والعلماء يذكر ان افتتاح المدرسة التي سهلت على الطالبات ووفرت الوقت نظرا لقربها من مكان سكنهن.





من جهتها رحبت مديرة المدرسة بالوفد الزائر وقالت ان المدرسة تضم حوالى الف طالبة من مخيم ووسط دير البلح ، وأنها تتعاون مع المجتمع المحلى ويسرها التعاون مع دائرة اللاجئين ولجنة لاجئي دير البلح بما يخدم الطالبات والمجتمع المحلى وشكرت الوفد الزائر على زيارته للمدرسة .



بدوره نقل أعضاء وفد دائرة اللاجئين تحيات الدكتور زكريا الأغا لإدارة المدرسة وهيئتها التدريسية وطالباتها وتمنياته بالتوفيق والنجاح لبناتنا الطالبات .

كما سرد الوفد أنشطة وعمل دائرة اللاجئين في مجال التعليم خاصة منها تشجيع المتفوقين للعام السابع على التوالي بمكافاة مالية من مخصصات دائرة اللاجئين وشهادة تقدير بلغ عددهم هذا العام عشرة آلاف طالب وطالبة.

كما يتم سنويا توزيع منحة مالية لعدد من طلبة الجامعات الذين يعيشون اوضاع معيشة صعبة ، مع متابعة كل اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات والعمل على حل ما يواجهون من مشاكل في كافة اماكن تواجدهم .

وشدد الوفد على رفضه تغيير أي كلمة في المناهج الدراسية و التي تنوى الأونروا تغييرها لأن هذا يعتبر استجابة للضغوطات وتدخل غير مقبول في شأننا الفلسطيني ويترك آثار سلبية لدى الأجيال القادمة.

يذكر أنه تمت تسمية المدرسة باسم رفيدة الاسلمية نسبة للصحابية الجليلة “رفيدة الاسلمية هي صحابية اشتركت في غزوتي الخندق وخيبر وكانت قارئة وكاتبه وهي أول ممرضة في الإسلام وكانت لها مكانة كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فيما تكون الوفد من: الأستاذة محاسن ابو جابر مدير عام ديوان رئيس دائرة اللاجئين ومازن ابوزيد مدير عام إدارة المخيمات ، اكرم الحسنات رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم دير البلح ، سهير ناجى عضو اللجنة.



في نهاية الزيارة أهدى الوفد نيابة عن الدكتور زكريا الأغا خارطة فلسطين التاريخية للمدرسة وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات والتعاون فيما بينهم.

مرسلة من قبل : جهاد أحمد

المصدر : جهاد أحمد

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