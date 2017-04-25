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2017 / 4 / 26: أخبار عامة
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وقفة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
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وقفة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
2017 / 4 / 26
وقفة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
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