وقفة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 2017 / 4 / 26 وقفة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

بلغراد / صباح الزبيدي / خاص

نظمت الجالية الفلسطينية في صربيا وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في بلغراد الثلاثاء الموافق 25/04/2017 ، وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي، أمام مقر الامم المتحدة في العاصمة الصربية بلغراد، ، للتضامن مع الاسرى بمعركة الحرية والكرامة، ولفت انظار الرأي العام ووسائل الاعلام الصربية حول اضراب الاسرى قام خلالها رئيس الجالية الفلسطينية في صربيا الاخ مسعود سالم الاغا تسليم مذكرة احتجاج موجهة للسيد الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بالقيام بواجب مناصرة الأسرى الفلسطينيين والضغط على اسرائيل كي تلتزم بالقانون الدولي .

من جهة ثانية، قال رئيس الجالية الفلسطينية في صربيا الاخ مسعود سالم الاغا “ اليوم جئنا جميعا لنقف مع أسرانا الأبطال ولنقول لهم أننا معكم وسنستمر بالمسيرة ولا خيار امامنا سوى الاستمرار في النضال”، وتابع “ أتينا لاتخاذ موقف ولنقول للعدو الصهيوني أنه مهما طال الزمن ومهما ازداد بطشه ومهما بذل من أدوات الإجرام فهو زائل وسيكون مصير هذه القضية الفلسطينية الانتصار حتما ”.

وشارك بالوقفة أعضاء الجالية الفلسطينية في صربيا وطاقم السفارة الفلسطينية في بلغراد وأصدقائهم الصرب والعرب وحمل المحتجون لافتات وشعارات تضامن مع الأسرى وتطالب هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بالتدخل لتلبية مطالب الأسرى ومعاملتهم كأسرى حرب ومناضلين من اجل حرية شعبهم ، وهتفوا بالحرية للاسرى.

وشارك بالوقفة ايضا الشاعر صباح الزبيدي رئيس الجالية العراقية في صربيا ورئيس منظمة ميزوبوتاميا لحقوق الانسان في صربيا الذي عبر عن تأييده ومساندته للأسرى وطالب بالافراج الفوري عنهم.

المصدر : صباح سعيد الزبيدي

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