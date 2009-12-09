الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي يتسلمان شكوى ضد مفوضية الانتخابات العراقية 2017 / 4 / 24 منظمات عراقية تطالب بإقالة مجلس المفوضين و دور أممي في الرقابة على أدائها

المملكة المتحدة- لندن



تقدم عدد من المنظمات و المؤسسات و الشخصيات العراقية في المملكة المتحدة بشكوى لدى كل من الأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان و الاتحاد الأوروبي ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتهمها فيه بالفساد و عدم الحيادية و الانحياز في أدائها.

وطالبت المنظمات العراقية بأن يكون للأمم المتحدة دوراً أكبر في الرقابة على العملية الانتخابية و أن يكون لها دور في الإشراف على اختيار اعضاء مجلس المفوضين شريطة ان يكونوا من الكفاءات العراقية المستقلة المشهود لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة.



و يتزامن هذا التحرك مع تحرك جماهيري واسع داخل العراق و خارجه حيث سيترافق مع سلسلة من الوقفات الاحتجاجية و الندوات التي تطالب بإقالة المفوضية و الإشراف الدولي على عملها.

وكانت النائبة ماجدة التميمي، قد تقدمت بشكوى لدى الأمم المتحدة في العراق ضد المفوضية العليا للانتخابات و ذلك بعد أن كشفت من خلال الوثائق عن حجم الفساد الكبير في المفوضية.

و أرفقت التميمي شكواها بأقراض مدمجة تحتوي المخالفات التي جرت أثناء الانتخابات، مبينة أن حجم الخطأ المسموح به عند نسبة 4% قد تجاوز في بعض الأحيان الـ 100% كما حدث في محافظة المثنى فضلاً عن تسجيل مخالفات في كل المراكز الانتخابية.



و كان مجلس النواب قد شهد في الـ 17 من نيسان أبريل الحالي جلسة استجواب لمجلس المفوضين أثبتت من خلالها النائبة التميمي و بالأدلة حالات الفساد المالي و الإداري للمفوضية و كذلك عدم الاستقلالية و الانحياز في عملها.



و فيما يلي ترجمة لنص الرسالة التي وجهت إلى الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و مجلس حقوق الإنسان في المنطمة الأممية :

معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انتونيو غوتيريس المحترم

تحية طيبة ...

من اجل سلامة الحياة السياسية في العراق، وابعادها عن التوتر والنزاعات والفساد، ونحن في الطريق الى انتخابات عام 2018 البرلمانية، تتوجه الانظار الى لجنة الانتخابات، وتعديل قانونها، لان اصلاح المفوضية وتطهيرها من الخلل هو السبيل الاساسي لاصلاح الحياة السياسية في العراق.

ولتحقيق ذلك قام مجلس النواب العراقي متمثلا بإحدى نوابه بتاريخ 17 نيسان / ابريل 2017 باستجواب للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بخصوص ادائها و ما شابه من خلل في السنوات الاخيرة.

و قد اثبتت عملية الاستجواب ان المفوضية غير مستقلة و غير حيادية كما أن عملها يشوبه الكثير من الفساد المالي و الاداري الذي طال العملية الانتخابية اعتباراً من تصميم استمارات الانتخابات و حتى عملية اعلان النتائج.

و قد اثر ذلك بشكل واضح على نتائج الانتخابات التي جرت في العراق في 2014 و تسبب في هدر المال العام و اضعف ثقة العراقيين بالديمقراطية.

و باعتبار ان الامم المتحدة كانت قد شاركت في انتخابات 2014 كجهة مراقبة فإننا نطالب بما يلي:



1- دعم الامم المتحدة لمطالبنا و مطلب الشعب العراقي في اقالة و حل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

2- مساءلة مكاتب الامم المتحدة في العراق عن السبب في عدم قيامهم بدورهم الرقابي على سير عمل الانتخابات وفق الاطر العالمية المحددة.

3- مطالبة الامم المتحدة بدور اكبر في مراقبة اداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

4- المطالبة باشراك الامم المتحدة بفعالية في الانتخابات القادمة.

5- مطالبة الامم المتحدة بالاشراف على اختيار اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شريطة ان يكونوا من الكفاءات العراقية العالية المستقلة المشهود لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة.



معالي الأمين العام المحترم...

نحن على ثقة انكم تدعمون العملية الديمقراطية في العراق و لكن هذه العملية باتت مهددة بالانهيار و فقدان الثقة من الشعب العراقي.

من هذا المنطلق نحن نرجو منكم القيام بدور اكبر في هذا المجال لتفادي النتائج السيئة لاستمرار الوضع على ما هو عليه و الذي يتعارض مع ارادة الناخب العراقي الحقيقية في وطن تسوده العدالة و الديمقراطية.

و تقبلوا كل التقدير





الموقعون:

منظمة حقنا

التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة

نادي الكلمة

الحزب الليبرالي العراقي في بريطانيا

مجموعة معاً نبني العراق

رابطة الأنصار

صادق حسين الركابي

يوسف الأشيقر

سعدي الشذر

عبد الحميد الصائح

ناجي سلطان الزهيري

علاء الخطيب

سمير طلبة

صالح الجزائري

بحر كاظم

قيس كاظم الوالي

وليد خالد التميمي

غسان محمد

طالب العواد

تحسين الشيخلي

وفاء عبد الرزاق

المصدر : الحزب الليبرالي العراقي

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