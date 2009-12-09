التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,360,551
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|
2017 / 4 / 24: وكالة أنباء اليسار
-
تيسير خالد : رفض الحكومة البريطانية الاعتذار عن وعد بلفور يضاعف مسؤوليتها عن الكارثة
|
تيسير خالد : رفض الحكومة البريطانية الاعتذار عن وعد بلفور يضاعف مسؤوليتها عن الكارثة
2017 / 4 / 24
اعرب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استنكاره الشديد لرفض الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار عن وعد بلفور المشؤوم وأكد أن هذا الرفض يضاعف مسؤولية بريطانيا عن الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني وما ترتب على تنفيذ ذلك الوعد ، الذي تحملت بريطانيا كدولة استعمارية مسؤولية تنفيذه على امتداد سنوات الانتداب بالتواطؤ والتعاون المكشوف مع الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية على حساب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .
لنشر أخباركم في - وكالة أنباء اليسار- انقر هنا
منسق-ة -وكالة أنباء اليسار- : علي سلام