عقد اجتماع للهيئة الادارية للجالية العراقية في صربيا 2017 / 4 / 24 عقد اجتماع للهيئة الادارية للجالية العراقية في صربيا

بلغراد / صباح الزبيدي / خاص

عقدت الهيئة الادارية للجالية العراقية في صربيا اجتماعها الدوري يوم الأحد المصادف 23.04.2017 وحضر الاجتماع كل من :

1. صباح سعيد الزبيدي رئيس الجالية ورئيس الهيئة الادارية

2. خضير عبيس ياس عضو الهيئة الادارية للجالية

3. حقي اسماعيل عبد الله عضو الهيئة الادارية للجالية

وتم خلال الاجتماع التباحث في شؤون الجالية العراقية من اجل لم شمل الجالية وإدارة شؤونها ومتابعة مصالحها والدفاع عنها والتضامن مع شعبنا العراقي ونضاله المشروع من أجل الديمقراطية واعادة الإعمار وبناء دولة القانون وصيانة حقوق المواطن ، وتدارس الاجتماع الاقتراحات حول برنامج عمل الهيئة الادارية للفترة المقبلة ، وتم اقرار بعض النقاط من اجل تفعيل نشاط الهيئة الادارية بين اعضاء الجالية العراقية في صربيا وكالاتي :

1. القيام بزيارات تفقدية لاعضاء الجالية في بلغراد وبقية المدن الصربية لغرض تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين العراقيين بمختلف أطيافهم والتعرف على احوالهم وايجاد الحلول لبعض المشاكل التي يتعرض لها العراقي المتواجد في تلك المدن وتقديم المساعدة له وحسب الامكانيات المتاحة .

2. التوجه لاقامة علاقات صداقة وتعاون مع كافة الجاليات العربية والاجنبية والسفارات العربية المتواجدة على الساحة الصربية.

4. تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني الصربية بما يخدم مصالح الجالية ومصالح بلدنا العراق العظيم .

5. إقامة لقاء ومأدبة إفطار لاعضاء الجالية العراقية في صربيا في شهر رمضان المبارك من اجل لم شمل الجالية وإدارة شؤونها ومتابعة مصالحها والدفاع عنها و تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين العراقيين بمختلف أطيافهم وسيتم اعلام اعضاء الجالية وعوائلهم عن المكان والزمان لاحقاً.

6. الاتصال بمكتب اقامة الاجانب للاطلاع على مشاكل العراقيين من ناحية الاقامة والمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لها.

هذا ونتيجة لتصرفات بعض الاشخاص المحسوبين على السلك الدبلوماسي والاداري في السفارة العراقية في بلغراد مع عدد من اعضاء الجالية العراقية في صربيا نود ان نذكر الاخوة اعضاء الجالية بأن هؤلاء الاشخاص لم يقدموا لحد الان اي عمل فيه الخير للعراقيين في صربيا ماعدى السعي لتحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح النفر القليل الملتف حولهم واستخدامهم اساليب الكذب والخداع والمكر والتصرفات الغير مسؤولة اتجاه الجالية واعضائها لتمزيق وحدة الصف ونتيجة لهذه التصرفات الغير مسؤولة وحفاظا على وحدة الجالية وتماسكها تم مناقشة ايجاد السبل الكفيلة للوقوف وبحزم لمنع تكرار مثل هذه التصرفات والتي ان دلت على شئ فانما تدل على فشل اصاحبها في مواجهة الامر الواقع .

ولابد من الاشارة هنا بان تبليغ الجالية عن زيارة اي مسؤول عراقي لصربيا واللقاء به هو من مسؤولية السفارة .

ايضا ان الجالية لديها موقع رسمي في الفيس بوك وان اي موقع اخر هو موقع غير رسمي ولايمثلنا واليكم الرابط الرسمي للجالية:

https://www.facebook.com/groups/Iraqicommunityinserbia/

ايميل الجالية :

sabahalzubeidi@yahoo.com

الموبايل : 00381612643013

لذا نهيب بكافة اعضاء الجالية الاتصال بنا ونحن مستعدون دوما لخدمة الجالية وتعزيز مشاعر الاخوة والمحبة والوئام والانتماء الصميمي للعراق آملين أن يعم الأمن والأمان والسلام ربوع وطننا العراق العظيم.

ولتكن الجالية العراقية في صربيا للعراقيين بغض النظر عن مذاهبهم وقومياتهم واديانهم.

المصدر : صباح سعيد الزبيدي

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