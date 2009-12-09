المرجع الصرخي .. الدواعش يبرِّرون هزيمة أئمتهم بقوة الفرنج وبخيانة الشارع الإسلامي!!! 2017 / 4 / 21 المرجع الصرخي .. الدواعش يبرِّرون هزيمة أئمتهم بقوة الفرنج وبخيانة الشارع الإسلامي!!!

ضياء الراضي

تولوا إدارة الأمور فأفسدوا حكموا فظلموا ولم يرحموا أي أحد وأي طائفة سلمت بأياديهم الآثمة الأمور فخانوا الأمانة وسلموا القلاع والمدن وضحوا بأرواح المسلمين وراح الآلاف منهم ضحية مهاترات هؤلاء السلاطين هؤلاء القادة الفاشلين أتباع النهج المنحرف نهج التيمية الأسطوري الداعي إلى التجسيم والتجسيد للذات الإلهية صاحب الرب الشاب الأمرد الجعد القطط والاتيان بالافتراءات على الرسول الأقدس بأنه رأى ربه بما يصفونه بكتبه ذات الطابع الأسطوري والأفكار المنحرفة فكانت سلطتهم وفترة حكمهم مليئة بالعديد من الأحداث حيث الصراعات والتنافسات الداخلية في ما بينهم وبعضهم يغدر ببعض ووصل بهم الأمر أن يضعوا أياديهم بأيادي الفرنج والتآمر على المسلمين والقعود عن الجهاد من أجل أن يبقوا على عروشهم ويتنعموا بدنياهم المرفهة والمسلمين يعانون الفقر والجوع والقتل والتشريد ونهب الديار والأموال ونسائهم تسبى وأطفال تؤخذ عبيد وأئمة الدواعش التيمية منعمين في قصورهم ومع كل هذا ونرى الدواعش يبررون ذلك بأن الفرنج أقوى منهم أن الشارع خانهم أي الشارع الإسلامي وإن صح قولكم أيها المنحرفون فمن كان السبب أليس سياستكم الفاشلة ؟أليس مهاتراتكم ؟أليس خيانتكم المتكررة ؟وترك أمور المسلمين وانشغالكم بأنفسكم وتوسعة بقاع سلطتكم على حساب الناس فهذه هي أساليبكم الانهزامية وهذا تبريركم ما هو إلا تغطية على كبر جرائمكم ومدى خيانتكم الأمانة وفشلكم في إدارة أمور البلاد والعباد فضاعت البلاد منكم وأصبحتم فريسة سهلة بيد أعدائكم من افرنج وصليبيين ومغول وغيرهم وهذا ما أشار إليه المحقق الإسلامي الكبير الصرخي الحسني خلال المحاضرة الخامسة والثلاثون من بحثه الموسوم (وقفات مع .... توحيد التيمية الجسمي الأسطوري) بقوله:

(مارقة النفوس والأخلاق يذكرون أئمتهم كأنّهم حماة المقدَّسات!!!

وقَفَات مع.. تَوْحيد التَيْمِيّة الجِسْمي الأسطُوري..أسطورة (11): الله شَابٌّ أَمْرَد جَعْدٌ قَطَطٌ..صحَّحه تيمية!!!..أسطورة (2): تجسيم وتقليد وجهل وتشويش..أسطورة (35): الفتنة.. رأس الكفر.. قرن الشيطان!!!: الكلام في جهات: الجهة الأولى..الجهة الثانية..الجهة السابعة: الجَهمي والمجسّم هل يتّفقان؟!!..الأمر الخامس..المورد1:..المورد2: خيانة عظمى وجريمة كبرى!!! بل مِن أكبر الجرائم والخيانات يرتكبها أبناء الملك العادل!!! وقد قُطِعَ لسان ابن تيمية هنا وبلعه حتى مِن دون أن يشرب الماء بعده!!! فلم تصدر منه أيَّةُ خزعبلة مِن خزعبلاته التدليسيّة الافترائيّة الكاذبة الفاحشة في تعليق فشله وهزيمته وخيانته وانحرافه وضلالته على الآخرين كعناوين ابن سبأ وسبئيَّة وابن علقمي وعلقميّة ومجوس وشيعة وروافض!!! لنرى ماذا حصل في سنة (626هـ): الكامل10/(434): [ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ (626هـ)]: [ذِكْرُ تَسْلِيمِ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ إِلَى الْفِرِنْجِ]: قال (ابن الأثير): {{فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَوَّلَ رَبِيعٍ الْآخِرِ، تَسَلَّمَ الْفِرِنْجُ -لَعَنَهُمُ اللَّهُ- الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ صُلْحًا، وَسَبَبُ ذَلِكَ: مَا ذَكَرْنَاهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ (625هـ) مِنْ خُرُوجِ الْأَنْبرورِ، مَلِكِ الْفِرِنْجِ فِي الْبَحْرِ مِنْ دَاخِلِ بِلَادِ الْفِرِنْجِ إِلَى سَاحِلِ الشَّامِ، وَكَانَتْ عَسَاكِرُهُ قَدْ سَبَقَتْهُ، وَنَزَلُوا بِالسَّاحِلِ، وَأَفْسَدُوا فِيمَا يُجَاوِرُهُمْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. 2ـ وَمَضَى إِلَيْهِمْ (الى الفِرِنج)،وَهُمْ بِمَدِينَةِ صُورٍ، طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْكُنُونَ الْجِبَالَ الْمُجَاوِرَةَ لِمَدِينَةِ صُورٍ وَأَطَاعُوهُمْ، وَصَارُوا مَعَهُمْ (مع الفِرِنج). 3ـ وَقَوِيَ طَمَعُ الْفِرِنْجِ بِمَوْتِ الْمَلِكِ الْمُعَظَّمِ عِيسَى ابْنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَيُّوبَ، صَاحِبِ دِمَشْقَ..7ـ فَسَارَ (الأشرف) إِلَى دِمَشْقَ، وَتَرَدَّدَتِ الرُّسُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ الْمَلِكِ الْكَامِلِ فِي الصُّلْحِ، فَاصْطَلَحَا وَاتَّفَقَا، وَسَارَ الْمَلِكُ الْأَشْرَفُ إِلَى الْمَلِكِ الْكَامِلِ وَاجْتَمَعَ بِهِ. 8ـ فَلَمَّا اجْتَمَعَا، تَرَدَّدَتِ الرُّسُلُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَنْبرورِ مَلِكِ الْفِرِنْجِ دَفَعَاتٍ كَثِيرَةً، فَاسْتَقَرَّتِ الْقَاعِدَةُ عَلَى أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ وَمَعَهُ مَوَاضِعُ يَسِيرَةٌ مِنْ بِلَادِهِ، وَيَكُونُ بَاقِي الْبِلَادِ مِثْلُ الْخَلِيلِ، وَنَابُلُسِ، وَالْغَوْرِ، وَمَلَطْيَة، وَغَيْرُ ذَلِكَ بِيَدِ الْمُسْلِمِينَ. 9ـ وَلَا يُسَلَّمُ إِلَى الْفِرِنْجِ إِلَّا الْبَيْتُ الْمُقَدَّسُ وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ مَعَهُ. 10ـ وَكَانَ سُورُ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ خَرَابًا [قَدْ] خَرَّبَهُ الْمَلِكُ الْمُعَظَّمُ، وَقَدْ [ذَكَرْنَا] ذَلِكَ. 11ـ وَتَسَلَّمَ الْفِرِنْجُ الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ، وَاسْتَعْظَمَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ وَأَكْبَرُوهُ، وَوَجَدُوا لَهُ مِنَ الْوَهْنِ وَالتَّأَلُّمِ مَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ}}، [أقول: حاول ابن الأثير تخفيف المصاب والتقليل مِن قبح الجريمة والخيانة العظمى التي ارتكبها أبناء الملك العادل، فقدَّم مبرِّرات خيانة بيت المقدس والمقدَّسات الإسلاميّة: أ..ب- ذكر موت صاحب دمشق الملك ابن العادل وكأنّه كان حامي الحمى والمقدَّسات!!! وكأنّ الفرنج لم يتحرَّكوا أصلًا إلّا بعد موته!!!.. [)

المحاضرة الخامسة والثلاثون من بحث (وقفات مع ... توحيد التيمية الجسمي الاسطوري)

https://www.youtube.com/watch?v=RbOu6CkmX6Q&t=2636s

المحاضرة الرابعة والثلاثون من بحث (وقفات مع ... توحيد التيمية الجسمي الاسطوري)

https://www.youtube.com/watch?v=-xH8xkjArTw

المحاضرة الثالثة والثلاثون من بحث (وقفات مع ... توحيد التيمية الجسمي الاسطوري)

https://www.youtube.com/watch?v=mOVHLw4EFqw

المحاضرة السابعة عشرة بحث ( الدولة.. المارقة ... في عصر الظهور ... منذ عهد الرسول)

https://www.youtube.com/watch?v=R1zP48-B1MM

مرسلة من قبل : ضياء الراضي

المصدر : ضياء محمد الراضي

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