البهاش :نتطلع لمستقبل أبهى بوجود شباب واعِ مسلح بالعلم و مؤمن بحب الوطن 2017 / 4 / 21 أعرب مستشار نائب رئيس الجمهورية المهندس عارف كامل البهاش عن تفائله بمستقبل العراق رغم كل ما يمر به ، معولاً على الشباب الواعي و المثقف المؤمن بحب الوطن ،داعياً لدور أكبر يتلائم و تطلعاتهم و طموحاتهم .

وقال البهاش خلال حضوره حفل تخرج رعاه نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي لطلبة قسم إدارة الأعمال في كلية الإدارة و الإقتصاد بجامعة الكوفة "نتقدم بالتهاني لأبنائنا الأعزاء الذين نتوسم فيهم الخير و نتمنى أن يأخذوا دورهم الذي يستحقونه في بناء بلدنا لقومنا مسيرة العملية السياسية و وجدنا عراقا مختلف نظراً لما يزخرون به من طاقات كامنة مدعمة بالعلم و المعرفة يجملها حبهم لوطنهم و تفانيهم من أجله ،معرباً عن تفائله بأن يكون مستقبل العراق ابهى بوجودهم و دورهم .

الحفل الذي أقيم على حدائق الجامعة بمشاركة وفد من منسقية الشباب التابع لحزب الوفاق الوطني يرأسه السيد عمار الجبوري و مسؤول الحزب في النجف الأشرف السيد أحمد الطالقاني قدمت فيه تهنئة الدكتور أياد علاوي المنقولة صوتاً إلى الطلبة المتخرجين حظيت بالثناء من قبل الطلبة و ذويهم الذين عاهدوا مستشار الدكتور اياد علاوي على أن يكونوا بناة للعراق الجديد و أن يعملوا كل ما بوسعهم من أجل عراق تعددي ديموقراطي إتحادي يحتكم للدستور وأن يسخروا علمهم و معرفتهم في ناءه و تطوره .

و يعتبر حزب الوفاق الوطني العراقي أحد الاحزاب المهمة تولى الشباب رعاية واهتمام و تؤمن بدورهم ، مؤسساً لتنظيمات شبابية تمد الحزب بالدماء الجديدة التي يعول عليها أن ترسم لوحة العراق الموحد بكل أطيافه و أعراقه و دياناته .

المصدر : مهند الحاج

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