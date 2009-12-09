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2017 / 4 / 21: أخبار عامة
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البهاش :نتطلع لمستقبل أبهى بوجود شباب واعِ مسلح بالعلم و مؤمن بحب الوطن
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البهاش :نتطلع لمستقبل أبهى بوجود شباب واعِ مسلح بالعلم و مؤمن بحب الوطن
2017 / 4 / 21
أعرب مستشار نائب رئيس الجمهورية المهندس عارف كامل البهاش عن تفائله بمستقبل العراق رغم كل ما يمر به ، معولاً على الشباب الواعي و المثقف المؤمن بحب الوطن ،داعياً لدور أكبر يتلائم و تطلعاتهم و طموحاتهم .
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