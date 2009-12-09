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2017 / 4 / 20: أخبار عامة
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السياسة المغربية في المجال البيئي
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السياسة المغربية في المجال البيئي
2017 / 4 / 20
لم يعد رهان حماية البيئة وتفعيل آليات التنمية المستدامة مطمحا طوباويا، بل أضحى طموحا استراتيجيا انكب المغرب بكل فاعلية على كسبه في مستويات عدة، همه الأوحد بلوغ تحدي توفير الحلول الملائمة لإشكالية التغيرات المناخية واستشراف افاق رحبة بشأن تفعيل الاقتصاد الأخضر.
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