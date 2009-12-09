السياسة المغربية في المجال البيئي 2017 / 4 / 20 لم يعد رهان حماية البيئة وتفعيل آليات التنمية المستدامة مطمحا طوباويا، بل أضحى طموحا استراتيجيا انكب المغرب بكل فاعلية على كسبه في مستويات عدة، همه الأوحد بلوغ تحدي توفير الحلول الملائمة لإشكالية التغيرات المناخية واستشراف افاق رحبة بشأن تفعيل الاقتصاد الأخضر.

وما الاستراتيجيات المعتمدة على المستوى الوطني في مجال حماية البيئة وتنمية الاقتصاد الأخضر، إلا مثالا ساطعا يؤكد مرة أخرى، الخبرة التي اكتسبتها المملكة والتي باتت تعي أكثر من أي وقت مضى الأهمية القصوى لقضايا التغيرات المناخية وخطرها على المجتمعات والدول، وهو ما جعلها تدمج القضايا البيئية في مختلف المشاريع العمومية والبرامج التنموية المختلفة

المغرب من أجل دعم البيئة والتنمية المستدامة، وراجع للسياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من المغرب نموذجا يحظى بالعناية الكبرى من الناحية البيئية، ودعم مشاريع كبرى واستراتيجية للطاقات النظيفة والمستدامة، مما جعل منه أفضل دولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تستقطب المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة.

المصدر : بناصر السفياني : الباحث في الصحافة القانونية و الاقتصادية

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