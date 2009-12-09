بيان : مجزرة ضد المهجرين من الفوعة وكفريا 2017 / 4 / 19 نفذ رجعيون دينيون تكفيريون مجزرة أخرى في سوريا ذهب ضحيتها المئات بين شهداء وجرحى وهم في أغلبهم من المهجرين من قريتي كفريا والفوعة عندما كانوا في طريقهم لمغادرتهما بعد حصار دام مدة طويلة وحزب الكادحين اذ يتضامن مع عائلات هؤلاء الضحايا ويجدد وقوفه الى جانب الشعب العربي السوري في كفاحه ضد الامبريالية والارهاب الديني التكفيري فإنه يؤكد مرة أخرى أن تلك المجازرالتى تعبر عن همجية الارهاب التكفيري لن تحول دون انتصار سوريا والأمة العربية قاطبة ضد الأعداء التاريخيين ممثلين في الامبريالة والصهيونية والرجعية

حزب الكادحين.

تونس 16 أفريل 2017



المصدر : حزب الكادحين

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