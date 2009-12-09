اضراب الاسرى الفلسطينيين

2017 / 4 / 17

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

17 نيسان : يوم التضامن مع الأسير الفلسطيني

الحرية تُزهر في نيسان

يصادف الإثنين السابع عشر من نيسان يوم التضامن مع الأسير الفلسطيني. ومعروف بأن إسرائيل تعتقل أكثر من 7000 أسير فلسطيني يعاني جميعهم من أوضاع صعبة جداً، إذ قضى أكثر من 200 منهم جراء التعذيب وسوء المعاملة والنقص الفادح في خدمات العلاج والأدوية المقدمة للمرضى منهم.

يتميز يوم التضامن مع الأسير الفلسطيني هذا العام بحدث كبير وتاريخي ، وهو إعلان آلاف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام إبتداءً من هذا اليوم الإثنين 17 نيسان، إذ صدر مؤخراً بيان عنهم يقول : "قررنا خوض معركة الأمعاء الخاوية حفاظاً على كرامتنا ومن أجل حقوقنا الإنسانية الأولية، ولهذا نهيب بكم للتعبير عن كل معاني التضامن ومساندة الإضراب التاريخي الذي ستقوده الحركة الأسيرة بكل فصائلها ودون استثناء، وبقيادة موحّدة لأول مرة منذ 15 عاماً ".

إن الإضراب مطلبي بالأساس، ومطالبه تنبثق من ابسط قواعد حقوق الإنسان، بما في ذلك الإنسان الأسير، وتتمثل مطالب الأسرى الفلسطينيين بما يلي : 1) تركيب هواتف عمومية لهم في السجون للتواصل الإجتماعي والإنساني مع عائلاتهم ؛ 2) إعادة الزيارة الثانية شهرياً كما كان عليه الوضع في السابق ؛ 3) إيقاف سياسة المنع الأمني لعوائلهم التي تنوي زيارتهم ؛ 4) زيادة مدة الزيارة وإدخال الأطفال القاصرين من دون حواجز ؛ 5) إعطاء الحق للأسرى بالإجتماع بذويهم ؛ 6) إنهاء ملف الأسرى المرضى بتقديم العلاج اللازم لهم والإفراج عن الحالات الصعبة ؛ 6) وقف سياسة العزل الإنفرادي والإعتقال الإداري ؛ 7) إعادة التعليم للأسرى في الجامعات عبر التعليم عن بعد.

إن الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إذ تعبّر عن تضامنها المطلق مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لتدعو الحكومة الأردنية وكافة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الاحزاب والنقابات، إلى مواكبة الإضراب التاريخي والتعبير بكافة الأشكال عن التضامن مع الأسرى وإضرابهم ومطالبهم وبذل الجهود اللازمة للضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي من أجل الإستجابة لتلك المطالب، إضافة إلى المطالبة الأصلية بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين عبر مخاطبة مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم لهذا الغرض.

كل الجهود من أجل انتصار مطالب الحركة الأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية.

الحرية لأسرى فلسطين كافة في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

عمّان في 17/4/2017

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