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2017 / 4 / 17: وكالة أنباء اليسار
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تيسير خالد : يدعو الى الالتفاف حول الحركة الاسيرة وتحويل إضرابها الى منصة مساءلة ومحاسبة لدولة الاحتلال
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تيسير خالد : يدعو الى الالتفاف حول الحركة الاسيرة وتحويل إضرابها الى منصة مساءلة ومحاسبة لدولة الاحتلال
2017 / 4 / 17
دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي المهجر وبلدان الاغتراب إلى الالتفاف حول الحركة الاسيرة الفلسطينية وتحويل إضرابها المفتوح عن الطعام ، والذي يتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني ، الى منصة لمساءلة ومحاسبة حكومة وجيش الاحتلال وسلطات السجون في اسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعية الاسرائيلية وحذر في الوقت نفسه من المواقف التي تصدر عن الدوائر السياسية والأمنية وعلى التي تخطط لقمع الاضراب بالقوة وعدم السماح باستمراره ، والإعلان عن اقامة مستشفى ميداني في سجن النقب الصحراوي بهدف التأثير على الروح المعنوية للحركة الأسيرة من خلال الايحاء بخطوات انتقامية تحضر لها لكسر هذا الاضراب
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منسق-ة -وكالة أنباء اليسار- : علي سلام