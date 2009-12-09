الاستخبارات المغربية تطارد الباحث والصحفى فريد بوكاس على خلفية كتاب - المغرب بعيون عميل استخبارات سابق - 2017 / 4 / 16 أصدقائي الأعزاء،



لقد قمت للتو بإنشاء عريضة و أتمنى أن تقوم بتوقيعها -- عنوان العريضة هو: المخابرات المغربية في مطاردة الصحفي الباحث فريد بوكاس



إن هذه القضية تهمني كثيراً، و أنا أحاول أن أصل إلى 10,000 توقيع. أرجو أن تقوم بمساعدتي.



لمعرفة المزيد عن هذه العريضة و قراءتها، اضغط هنا :

https://secure.avaaz.org/ar/petition/wzr_ldkhly_llmny_wlmktb_lfdrly_llhjr_wlljw_lmny_lSHfy_lbHth_lmGrby_fryd_bwks_fy_mTrd_lstkhbrt_lmGrby/?Day2Share



إن حملات كهذه تبدأ صغيرة، و تنمو عندما يقوم أشخاص مثلنا بالمشاركة -- الرجاء أن تأخذ دقيقة من وقتك للمساعدة بتوقيعا و مشاركتها مع معارفك.



لكم مني جزيل الشكر.

المصدر : ذ. فريد بوكاس

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