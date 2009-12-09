الاستخبارات المغربية تطارد الباحث والصحفى فريد بوكاس على خلفية كتاب - المغرب بعيون عميل استخبارات سابق -

2017 / 4 / 16

أصدقائي الأعزاء،

لقد قمت للتو بإنشاء عريضة و أتمنى أن تقوم بتوقيعها -- عنوان العريضة هو: المخابرات المغربية في مطاردة الصحفي الباحث فريد بوكاس

إن هذه القضية تهمني كثيراً، و أنا أحاول أن أصل إلى 10,000 توقيع. أرجو أن تقوم بمساعدتي.

لمعرفة المزيد عن هذه العريضة و قراءتها، اضغط هنا :
https://secure.avaaz.org/ar/petition/wzr_ldkhly_llmny_wlmktb_lfdrly_llhjr_wlljw_lmny_lSHfy_lbHth_lmGrby_fryd_bwks_fy_mTrd_lstkhbrt_lmGrby/?Day2Share

إن حملات كهذه تبدأ صغيرة، و تنمو عندما يقوم أشخاص مثلنا بالمشاركة -- الرجاء أن تأخذ دقيقة من وقتك للمساعدة بتوقيعا و مشاركتها مع معارفك.

لكم مني جزيل الشكر.


المصدر : ذ. فريد بوكاس
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