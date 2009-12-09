سلاطين التيمية يهربون امام الاعداء ويتركون المسلمين فريسة للفرنج!!! 2017 / 4 / 13 سلاطين التيمية يهربون امام الاعداء ويتركون المسلمين فريسة للفرنج!!!

ضياء الراضي

مالكم ياتيمية وماذا تتبعون؟ واي دين سلكتم ؟واي منهجية نشرتموها وتروجون اليها ؟ اليس دين التجسيم ودين الاساطير والخزعبلات دين الشاب الامرد الجعد القطط الذي يتوارى لعبادة مرة في اليقظة واخرى في المنام ومرة كله واخرى جزء منه واي اناس قدستموهم وجعلتموهم خلفاء للرسول المصطفى بدءا من اهل الحي القريشي اصحاب البدع والخرافات من شق عصى المسلمين ونشر الفسوق والنفاق والعصيان ومن روج للموبقات وجعلوا من بلاطهم بلاط الحكم الاموي مرتعا للمغنيات والراقصات واختلاط الجنسين وتناول الخمور اليس هؤلاء هم ائمتكم قادتكم ومن سار بركابهم واتخذ من منهجهم هذا المنحرف دينا قويما ومنهم اصحاب الدولة الايوبية الذين ساروا على نفس الشاكلة النعل بالنعل والقذة بالقذة بل زادوا على ذلك حيث خنعوا وخضعوا لجيوش الافرنج والصليبين وتآمروا معهم ضد المسلمين وشاركوا بقتلهم ونرى من هؤلاء الذين كانت صفتهم السائدة هي الغدر والخيانة وبعضهم يتربص بصاحب ساعيا لإزاحته من عرشه من ملكه ونرى ان هؤلاء قد سلموا بلدان المسلمين وقلاعهم ومقدساتهم لأعداء الاسلام وتاجر بأرواح المسلمين من اجل نزواتهم من عشقهم من اجل كراسيهم وعروشهم ونسمع منهم الهروب والانهزامية امام الاعداء وعدم المواجهة وجعل المسلمين دروعا بشرية جعلهم فرائس بيد الاعداء( كما يفعل اليوم احفادهم خوارج العصر ومارقة اليوم الدواعش عندما جعلوا من ابناء الموصل وابناء المحافظات السورية دروعا بشرية ومصادات يحتمون بها لانهم ساروا على نهج اجدادهم ونهج ائمتهم وخلفائهم )وهذا ما حصل من الملك العادل عندما انهزم هو وجيشه وابناءه وحكومته من دمياط وترك اهلها فريسه بيد جيش الافرنج مجردين لم يرسلوا اليهم أي نجدة ليقتلوهم ويسبوا نسائهم وغدروا بهم سلاطينهم العادل وابناءه شر غدر خوفا من العدو لانهم جبناء خونة لا دين لهم فاشلين غدرة خوفا على مملكتهم وسلطنتهم وهذا ما اشار اليه المرجع الصرخي خلال بحثه الموسم (وقفات مع ... توحيد التيمية الجسمي الاسطوري) المحاضرة الثالثة والثلاثون بقوله:

(سلطة التيمية الدكتاتوريّة تنهزم وتترك أهل دمياط فريسة للفرنج!!!

وقَفَات مع.. تَوْحيد التَيْمِيّة الجِسْمي الأسطُوري..أسطورة (1): الله شَابٌّ أَمْرَد جَعْدٌ قَطَطٌ..صحَّحه تيمية!!!..أسطورة (2): تجسيم وتقليد وجهل وتشويش..أسطورة (35): الفتنة.. رأس الكفر.. قرن الشيطان!!!: الكلام في جهات: الجهة الأولى..الجهة الثانية..الجهة السابعة: الجَهمي والمجسّم هل يتّفقان؟!!..الأمر الرابع: الملك العادل أبو بكر بن أيوب (الأيّوبي): نطَّلع هنا على بعض ما يتعلَّق بالملك العادل، وهو أخو القائد صلاح الدين، وهو الذي أهداه الرازي كتابه أساس التقديس، وقد امتدحه ابن تيمية أيضًا، فلنتابع الموارد التالية لنعرف أكثر ونزداد يقينًا في معرفة حقيقة المقياس والميزان المعتمد في تقييم الحوادث والمواقف والرجال والأشخاص، فبعد الانتهاء مِن الكلام عن صلاح الدين وعمه شيركوه ندخل في الحديث عن الملك العادل، فبعد التوكل على الله تعالى يكون الكلام في موارد: المورد1..المورد2..المورد32: الكامل10/(307): [ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ أَرْبَعَة عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَة (614هـ)]: [ذِكْرُ مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ دِمْيَاطَ مِنَ الْفِرِنْجِ]: قال (ابن الأثير): {{1..2.. 6ـ وَأَشْرَفَت سَائِرُ الْبِلَادِ بِمِصْرَ وَالشَّامِ عَلَى أَنْ تُمْلَكَ، وَخَافَهُمُ النَّاسُ كَافَّةً، وَصَارُوا يَتَوَقَّعُونَ الْبَلَاءَ صَبَاحًا وَمَسَاء، [[تعليق: إذا كان السلاطين قد هربوا مِن المعركة بكلّ عساكرهم وأسلحتهم وذخائرهم، فماذا يفعل الناس المغلوب على أمْرِهم المُجَرَّدون عن السلاح والذخيرة التي يُواجَه بها عساكر الفرنج؟!! إضافة إلى ما قلناه سابقًا إنّ أهل دمياط ثبتوا لأشهر أمام الفرنج، وقد غَدَرَ بهم سلاطينهم، العادل وأولاده..]]..20}})

المحاضرة الثالثة والثلاثون من بحث (وقفات مع ... توحيد التيمية الجسمي الاسطوري)

https://www.youtube.com/watch?v=mOVHLw4EFqw

المحاضرة الثانية والثلاثون من بحث (وقفات مع ... توحيد التيمية الجسمي الاسطوري)

https://www.youtube.com/watch?v=ZRCh3LW0o3Q&t=3199s

المحاضرة الحادية والثلاثون من بحث (وقفات مع ... توحيد التيمية الجسمي الاسطوري)

https://www.youtube.com/watch?v=Opj6qlREQWg

المحاضرة السابعة عشرة بحث ( الدولة.. المارقة ... في عصر الظهور ... منذ عهد الرسول)

https://www.youtube.com/watch?v=R1zP48-B1MM

مرسلة من قبل : ضياء الراضي

المصدر : ضياء محمد الراضي

اضافة خبر | مركز الاخبار









لنشر أخباركم في - أخبار عامة- انقر هنا