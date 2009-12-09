البهاش ينوب عن علاوي في ندوة للنزاهة تحتضنها النجف الأشرف 2017 / 4 / 13 شارك مستشار نائب رئيس الجمهورية المهندس عارف كامل البهاش بالنيابة عن نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي في ندوة للنزاهة عقدتها في مدينة النجف الأشرف تهدف لدعم المنبر الديني في محاربة الفساد و حضرها ممثل رئيس الوزراء و أعضاء في البرلمان العراقي و ممثلي مراجع الدين و كل من الوقف السني و المسيحي و جمع غفير من المهتمين بالبحث عن معالجة مشكلة الفساد المستشري في مفاصل الدولة .

مستشار الدكتور أياد علاوي المهندس عارف كامل البهاش قال في حديث لوسائل إعلام إلتقه على هامش أعمال الندوة "من البديهي بعد إستشراء الفساد بهذا الحجم المخيف الذي كنا نحذر منه ونؤكد بأنه لا يقل خطراً عن داعش بل وما داعش سوى نتاج هذا الفساد أن نتعاضد و نتعاون على محاربته كل من موقعه و ضمن حدود مسؤوليته على أمل أن نحجمه ومن ثم القضاء عليه للحفاظ على ما أنجزناه من مكاسب في عراقنا الجديد .

و شدد البهاش على ضرورة تفعيل الواعز الديني إلى جانب الواعز الوطني في نفوس و قلوب و ضمائر العراقيين جميعاً لأنهم إن وفقوا بالقضاء على الفساد سينعموا بالرخاء و الإزدهار و الإستقرار ،داعياً إلى تشكيل جبهة وطنية تعمل على محاربته بطرق قانونية و تفعيل دور الجهات الرقابية بشكل أكبر و حث وسائل الإعلام على أن تأخذ دورها من خلال تقصي الحقائق و البحث عن كل ملفات للفساد .

يذكر أن الدكتور اياد علاوي سبق و أن حذر من خطر الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة و كان من المبادريين الأوائل اللذين كشفوا عن ذممهم المالية وهو في أرفع منصب تنفيذي في العراق و وجه في أكثر من مناسبة إلى اللجوء لشركات مختصة تأخذ على عاتقها تدقيق الحسابات منذ عام 2003 و ليومنا هذا .

المصدر : مهند الحاج

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