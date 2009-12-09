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2017 / 4 / 13: أخبار عامة
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البهاش ينوب عن علاوي في ندوة للنزاهة تحتضنها النجف الأشرف
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البهاش ينوب عن علاوي في ندوة للنزاهة تحتضنها النجف الأشرف
2017 / 4 / 13
شارك مستشار نائب رئيس الجمهورية المهندس عارف كامل البهاش بالنيابة عن نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي في ندوة للنزاهة عقدتها في مدينة النجف الأشرف تهدف لدعم المنبر الديني في محاربة الفساد و حضرها ممثل رئيس الوزراء و أعضاء في البرلمان العراقي و ممثلي مراجع الدين و كل من الوقف السني و المسيحي و جمع غفير من المهتمين بالبحث عن معالجة مشكلة الفساد المستشري في مفاصل الدولة .
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