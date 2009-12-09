كيفية استخدام الملح في التنظيف, تنظيف السجاد بالملح 2017 / 4 / 10 كيفية استخدام الملح في التنظيف, تنظيف السجاد بالملح



استخدام الملح فى التنظيف





تنظيف المنازل والشقق والفلل له اسباب متعددة ومن تلك الاسباب وجود اتربة واوساخ بالمنزل او وجود اطفال بالمنزل يقومون بعمل كوارث يومياً او وجود صدأ في الاثاث مثل الحمامات او المطابخ وبالطبع اي كان نوع التنظيف الذي تريده فلابد من استخدام المنظفات الكيميائية المخصصة لتنظيف شئ معين, ولكن ان استخدام المنظفات الكيميائية يعتبر غير مستحب فى استخدمها للتنظيف للمحافظة على صحة افراد الاسرة



واذا كنت تبحثين عن بعض الطرق الطبيعية التى يمكن ان تستخدم فى التنظيف







استخدام الملح في التنظيف



ان الملح لا غنى عنه في الطعام يومياً فهو يقوم بظبط مذاق الطعام ولكن هل تعلم ان الملح له استخدام اخر غير استخدامه في الطعام, فيمكنك الان استخدام الملح في التنظيف كالتالي:







طريقة استخدام الملح في التنظيف

تنظيف منشفة المطبخ

تنظيف منشفة المطبخ بالملح

تنظيف منشفة المطبخ بالملح



تحتاج فوط المطبخ العمل على تنظيفها من الاوساخ و تطهيرها حيث يمكنك استخدام الملح عن طريق عمل خليط من الماء والملح ثم انقعى الفوطة فيها و اتركها لمدة ساعة ثم العمل على غسلها بماء بعد ذلك و سوف تجدين انك تخلصتى من الاوساخ التى توجد فى الفوطة او المنشفة







ازالة الصدأ والبقع

ازالة الصدأ والبقع بالملح والليمون

ازالة الصدأ والبقع بالملح والليمون



ايضا يستخدم الملح فى التخلص من البقع فهو مزيل لها حيث يمكنك استخدام الملح فى تنظيف المطبخ والحمام, فاذا كان هناك بقع صدأ يمكن استخدام الملح و الليمون و العمل على فرك مكان البقعة, كما يمكنكي اضافة الخل عليهم واتركى الخليط لفترة ثم العمل على فركها مرة اخرى, كما ان يستخدم الخل و الليمون فى التخلص من الرواسب و الجير التى توجد بالمنازل







تنظيف الثلاجة بالملح

تنظيف الثلاجة بالملح

تنظيف الثلاجة بالملح



لتنظيف الثلاجة و التخلص من الروائح الكريهة يمكنك استخدام السفن اب وهو احدى انواع المشروبات الغازية مضاف اليه الملح ثم العمل على تنظيف الثلاجة من الداخل ومن الخارج بها حيث سوف تتخلصى من كافة الروائح الكريهة التى توجد فى الثلاجة







تنظيف السجاد بالملح

تنظيف السجاد بالملح

تنظيف السجاد بالملح



لتنظيف سجاد المنزل يتم رش ملح وعليها كمية من الماء البسيطة ثم تركها لمدة ساعة وبعد ذلك العمل على شفط الملح باستخدام المكنسة الكهربائية



كما يمكنك تنظيف السجاد باستخدام الكربوناتوا عن طريق رشها على السجاد ثم القيام بفركها بفرشة, وفى اخر المرحلة يتم استخدام المكنسة لشفط الكربوناتوا







المصدر : elmnzel.com

المصدر : مريم صلاح

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