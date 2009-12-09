وفد نادي فرناس الجوي العراقي يختتم زيارتهِ لصربيا 2017 / 2 / 5 وفد نادي فرناس الجوي العراقي يختتم زيارتهِ لصربيا

بلغراد / صباح الزبيدي / خاص

اختتم وفد نادي فرناس الجوي العراقي بتاريخ 04.02.2017 زيارتهِ الى صربيا وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات لدراسة الطيران وتدريب الكادر الجوي العراقي للحصول على اجازة بالطيران الخاص (PPL) واجازة طيار خط نقل جوي (F/ATPL) مع أكبر مؤسسه في جمهوريتي صربيا والجبل اﻷ-;-سود لتدريب الطيارين والخدمات الجوية SMATSA والتي لديها فروع ومنها أكاديمية الطيران (SAA) في مدينة فرشاتس الصربية وهي أكبر وأقدم كلية جويه صربيه للطيران وخدمات السيطرة الجوية وغرف عمليات السابلة الجوية لكل من صربيا والجبل الاسود والطيران العالي للبوسنة والهرسك في مطار نيقولا تيسلا في بلغراد .

جاءت هذه الزيارة تفعيلا للموافقة المبدئية للامانة العامة لرئاسة الوزراء في تاسيس الجامعة الجوية العراقية وبناء على ذلك قام وفد النادي ممثلا بالمدرب الطيار محمد راضي فهد التميمي رئيس النادي ، المدرب الطيار فاضل حسن كاظم الامين العام للنادي والكابتن الطيار هيثم لبيب مسؤول التدريب في النادي بزيارة صربيا والقيام بجولات ومباحثات وصولا الى النجاح في توقيع هذه الاتفاقيات.

وشكر الوفد سعادة سفير العراق لدى صربيا د. قاسم عسكر حسن والسيد القنصل جاسم محمد رشيد والسيد عمر كريم الجنابي والسيد احمد غسان من الطاقم الاداري للسفارة للرعاية الاخوية الكبيرة اثناء هذه الزيارة.

وكان قنصل العراق في صربيا السيد جاسم محمد رشيد يوم 24.01.2017 في المطار لاستقبال الوفد ونقلهم الى الفندق وكذلك يوم 04.02.2017 لنقلهم من الفندق وتوديعهم في المطار.

وقام سعادة السفير د. قاسم عسكر حسن يوم 27.01.2017 باستقبال الوفد في مقر سفارة العراق في بلغراد وكذلك اقامة دعوة غداء على شرف الوفد.

هذا وحضر سعادة السفير والقنصل العراقي والسيد احمد غسان يوم 03.02.2017 حفل توقيع الاتفاقيات في مقر المؤسة والمشاركة في الزيارة الجماعية لفروع المؤسة في مطار نيقولا تيسلا ثم دعوة غداء للوفد من قبل السفير.

وشكر الوفد ايضا الشاعر صباح سعيد الزبيدي رئيس الجالية العراقية في صربيا لمرافقته للوفد بجميع جولاته ومباحثاته بشكل يومي مما سهل عليهم مشقة التفاوض في فترة قياسية وصولا لتوقيع الاتفاقيتين.

المصدر : صباح سعيد الزبيدي

اضافة خبر | مركز الاخبار









لنشر أخباركم في - أخبار عامة- انقر هنا