اللجنة الثقافية في دار الفاروق تناقش قصيدة -سفر سفر- معين بسيسو 2017 / 2 / 5 اللجنة الثقافية في دار الفاروق تناقش قصيدة

"سفر سفر"

معين بسيسو

هناك اجحاف بحق الشاعر "معين بسيسو" الذي لم يأخذ حقه في الساحة الشعرية الفلسطينية كما هو الحال بقية الشعراء، وقد ارتأت اللجنة الثقافية في دار الفاروق تقديم شيء لهذا الشاعر من خلال تناول آخر قصيدة كتبها "سفر سفر" وهي قصيدة قريبة من الملحة كما جاء في مداخلة الشاعر "جميل دويكات" الذي دخل إلى أنواع الضمائر في القصيدة موضحا أن هناك شبة تساوي في عدد الضمائر في أول تسع صفحات من القصيدة، ضمير المتكلم 27مرة، ضمير المخاطب 235مرة، ضمير الغائب 28 مرة، وهذا ما جعل القصيدة تحمل ثلاثة اصوات، مما جعلها تتجاوز صفة الخطاب ذو الصوت الواحد، كما أضاف إلى أن هناك تناص مع القرآن الكريم، والانجيل والتراث الإسلامي.

أما الروائي "عباس دويكات" فتحدث في مداخلته قائلا: "هذه القصيدة متكاملة محكمة ذات فسيفساء رائعة أشبه ما يكون بلوحة تشكيلة بألوانها، فالسفر حالة يستجلب وبشكل عفوي ألفاظا لها ارتباط بكل دلالات السفر، موضحا أن الشاعر كرر لفظ السفر ومشتقاته أكثر من أربعين مرة في القصيدة، وهذا دلالة على الأثر الذي تركه في الشاعر، فالفلسطيني عانى العديد من الهجرات القصرية منذ عام 48 وحتى كتابة القصيدة عام 83.

وتحدث المسرحي "سمير عودة" عن التشبيهات الرائعة في القصيدة والتي تعتبر احدى اهم ميزاتها، من خلال تركيز الشاعر على حالة الترحال والهجرة التي أصبحت ـ في ذلك الزمن ـ خاصة بالفلسطيني دون سواه فهو المهاجر الوحيد في المنطقة العربية، والذي ترفضه كل بقاع العالم وكأن هناك عداء مستديم بينه وبين أي أرض أخرى غير فلسطين، وقد أضاف "سمير عودة" إلى حالة التنبؤ التي يتمتع بها الشعراء وقدرتهم على الاستبصار في المستقبل من خلال هذا المقطع:

"شجر على الأمواج

أشرعة الرحيل" موضحا بأن هذا المشاهد يحمل رمزية وواقعية في آنا واحد، هو ما حصل بعد "الحريق العربي" الذي دمر دولنا وشرد شعوبنا.

أما الاستاذ "حسن جمعة" فتحدث عن الصور الشعرية العديدة والمتنوعة التي قدمها "معين بسيسو" في قصيدته وهذه الصورة كلها كانت تشير إلى حالة الاحتقان والغضب الذي لازمة الفلسطيني ـ ومنهم الشاعر ـ منذ عام 48 إلى 82، موضحا أن هناك ابداعية خاصة واستثنائية جعلت من عنوان القصيدة ومضمونها متطابقان.

أما الكاتب رائد الحواري، فتحدث عن القاء بين ما جاء في هذه القصيدة وبين قصيدة "بيروت" لمحمود درويش، وأيضا اللقاء بينها وبين قصيدة "غريب في الخليج" لبدر شاكر السياب من خلال صوات المنادي، والتلاقي في القافية والخطاب مع قصيدة "إلى رجل" لنزار قباني،

المصدر : رائد الحواري

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