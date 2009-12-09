الى/ كافة سفراء السلام العالمي من العراقيين في داخل العراق وخارجه المحترمين 2017 / 2 / 3 بيان وإعلان



الى/ كافة سفراء السلام العالمي من العراقيين في داخل العراق وخارجه المحترمين

اجتماع

ندعوكم أيها الزملاء والزميلات إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس توزيع الأعمال (اللجان ورئاستها) للتحضير للمؤتمر العالمي للسلام - وبهذه المناسبة نطلب ونرجو من الدكتور مراد الخميري ونائبه العام الدكتور سويلم العيسي غربلة الذين يستحقون اللقب من عدمه واكمال اسماء المستحقين من زميلاتنا وزملائنا وخاصة من شبكتنا الحقوقية حسب وعدك لنا ليتسنى لنا توزيع المهام ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب

الاقتراحات تبقى مقترحات / من يرغب ومن يجد في نفسه الكفاءة لقيادة لجنه ما ليقدم نفسه ونكون له شاكرين

1- غبطة البطريرك لويس ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العالم = رئيس سفراء السلام في العراق والعالم

2- الحقوقي سمير اسطيفو شابا شبلا = رئيس سفراء السلام خارج العراق / رئيس وفد السلام في لقاء الإدارة الأمريكية ورئيس وفد السلام شبكتنا الحقوقية لمؤتمر العفو الدولية AIUSA في مدينة نيو مكسيكو الأمريكية بتاريخ 10 - 12 آذار 2017

من يتمكن او يرغب الحضور في حينه (الدكتور رئيس المؤتمر العالمي للسلام - غبطة البطريرك الجليل - كرؤساء وفد) أو من يرغب الانضمام إلينا بترشيح من غبطته ورئيس المؤتمر, يرشح من يرغب كأعضاء وفد

3- الدكتور تيسير الآلوسي / رئيس لجنة الثقافة والمجتمع - يرشح من يرغب في اضافتهم من سفراء السلام وخارجها

4- الزميل احمد كوران - رئيس لجنة الإعلام - يساعده الزميل منيار بونجق - يرشح من يرغب من سفراء السلام العالمي وخارجها

5- الزميل صبحي الراوندوزي - رئيس لجنة الاستقبال - يساعده الزميل عجيل البارزاني - + الزميل كاردو خسرو + الزميل علي ويس علي = يرشح من يرغب لمساعدته

6- الزميل اندرياس + الزميل فرمان بونجق + الجنرال بهرام عيسى - رئاسة اللجنة المالية - من يرشحون لمساعدتهم

7- الزميل ياقو جميل الياس - رئيس لجنة الحشد الجماهيري في أوروبا - يرشح من يرغب في مساعدته

8- المطران حبيب النوفلي - اسقف محافظة البصرة وتوابعها + الزميل أحمد دلي + الدكتوره ميسون الحديدي - رئاسة لجنة المتابعة والإشراف العام - يرشحون من يرغبون لمساعدتهم

9- الدكتور أنور عبد الجبار منصور + الزميل توفيق سقط + طوبيا نيسان طوبيا -+ منذر شابا + كاوه عيدو + رائد حنا / رئاسة لجنة الحشد الجماهيري داخل العراق والدفاع عن حقوق المكونات - يرشحوا من يرغب في مساعدتهم

10 - الدكتور وائل الزبيدي + الزميل خميس اللهيبي + الزميل محمد + الزميل يونس المحامي + حيدر قيس القرغولي + ضرغام الحداد + زهير الحداد = من ينتمي إليهم ـ رئاسة لجنة المالية والاستقبال والحشد الجماهيري في بغداد وجنوب ووسط العراق

اخيرا وليس اخرا : على الدكتور مراد الخميري اصدار كتب رسمية بالتحويلات المقترحة أعلاه وذلك بعد مصادقته على التكاليف المقترحة من قبلنا وله وللجميع فائق شكرنا وتقديرنا

كما نتمنى التأييد من قبل زميلاتنا وزملائنا على مقترحاتنا من عدمه



نسخه منه الى :

سفراء السلام العالمي في مصر والأردن وفلسطين وتونس والعالم

مرسلة من قبل : سمير شابا شبلا

المصدر : سمير اسطيفو شابا شبلا

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