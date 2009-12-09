اللجنة الدولية لحقوق الانسان تلتقي قائد الشرطة القضائية اللبنانية: لوجوب تعميق التنسيق لتحقيق عدالة الحقوق. 2017 / 2 / 1 اللجنة الدولية لحقوق الانسان تلتقي قائد الشرطة القضائية اللبنانية: لوجوب تعميق التنسيق لتحقيق عدالة الحقوق.

التقى منسّق الشرق الاوسط اللجنة الدولية لحقوق الانسان السفير الدكتور هيثم ابو سعيد قائد الشرطة القضائية اللبنانية العميد ناجي المصري. حضر اللقاء رئيس اللجنة الدولية لدى المحاكم الدولية المحامي معن الاسعد في المنظمة والمهندسة أنطوانيت شكور رئيسة لجنة البيئة. بحث المجتمعون واقع الحال في لبنان وما يعانيه المجتمع ودور الاجهزة الامنية في تصويب مسار الاخطاء التي يتم تجاوزها في بعض الاحيان. وأكّد السفير ابو سعيد ان اللجنة الدولية ماضية اليوم كما في السابق الى تصحيح كل ما يُشاع زورا من خلال تقارير ملفقة قد تكون تحمل في طياتها بعض من الامور السياسية لا دخل لها بمسار عمل هذه الاجهزة من أجل ثنيها عن أدائها وقيمها المسلكية. وأوضح المحامي من جهته الى عدم القبول بتزوير الحقائق مشيرا الى المساعي القانونية التي قامت بها اللجنة الدولية في هذا الشأن ورفعها الى الجهات الدولية من خلال مكتب منسّق الشرق الاوسط الى ١-;-٢-;- جهة دولية من المقام الاول. وأفضى المجتمعون بوجوب تعميق التنسيق من خلال المؤتمرات والمواثيق لاظهار كل الوقائع المرتبطة بتحقيق عدالة حقوق الانسان.

مسعود حموّد / المكتب الإعلامي

February 1st, 2017

http://ihrcgeneva.mex.tl/blog_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.html

المصدر : Ambassador Dr. Haissam Bou Said

اضافة خبر | مركز الاخبار









لنشر أخباركم في - أخبار عامة- انقر هنا