الإعلامي الغف ينعي المناضل الكبير جميل شحاده 2017 / 1 / 31 الإعلامي الغف ينعي المناضل الكبير جميل شحاده



رام الله: سماح الحسن



نعى القيادي الفتحاوي الإعلامي والباحث السياسي الاستاذ رامي الغف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهه التحرير العربية المناضل الكبير جميل شحادة الذي وافته المنية اليوم.



وقال القيادي الغف في بيان له بقلوب يعتصرها الألم والحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المناضل والمفكر الكبير الأستاذ جميل شحادة، الذي برحيله فقدت الجماهير الفلسطينية والعربية علما من أعلامها، وخسر النضال الوطني الفلسطيني قائدا ومفكرا سخر حياته لقضية شعبه بإيمان وصدق وتفان، ووقف نفس موقف الشرف والإباء والتضحية مع جميع قضايا الجماهير.



وأضاف القيادي الغف أن جميل شحاده فهو هذ المناضل الصلب الرافض لجميع أشكال الاستسلام والخنوع، المؤمن بحتمية انتصار المشروع الوطني التحرري لفلسطين وللجماهير، وهو إلى جانب تلك الصلابة المبدئية، الإنسان الطيب الوقور المتواضع، يستقبل الجميع بابتسامته المعهودة التي تدخل القلب دون استئذان.



وتقدم القيادي الغف لذوي الفقيد وأهله وجميع رفاقه، بأحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى عزل وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، كما أتقدم بأحر التعازي القلبية لكافة المناضلين والاحرار والشرفاء والثوار، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بفسيح جناته، إنه سميع مجيب الدعاء.



وقد توفي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جبهة التحرير العربية جميل شحادة، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، مستشفى رام الله الحكومي، إثر جلطة قلبية أصابته.



ولد شحادة يوم 10 مايو 1947 في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وقد تولى العديد من المناصب، منها عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1980، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.



التحق شحادة بجبهة التحرير العربية سنة 1969 وبعدها أصبح أمينا عاما لجبهة التحرير العربية وبعدها امين عام للجبهه العربية الفلسطينية.

مرسلة من قبل : سماح الحسن

المصدر : سماح الحسن

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