السّفارة المَصريَّة في تل ابيب تُصِرّ على رفض دخول الكاتب عبد عنبتاوي الى مصر!! 2017 / 1 / 31 2017/01/31



بهدف المشاركة في المعرض الدولي للكتاب في القاهرة, ولإصدار كتابه الجديد:

السّفارة المَصريَّة في تل ابيب تُصِرّ على رفض دخول الكاتب عبد عنبتاوي الى مصر!!



• عنبتاوي : قرار السفارة مُسْتَغرَب ومُسْتَهجَن وغير مُبَرَّر!!

للسنة الثانية على التوالي، أصَرَّت السفارة المصرية في تل ابيب، في الأيام الأخيرة، على عدم منح الكاتب عبد عنبتاوي ، مدير عام مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، "تأشيرة دُخول" الى مصر، بهدف مُشاركته في المعرض الدولي للكِتاب في القاهرة، والذي ينَظَّم خلال هذه الأيام، ويتواصَل لأسبوعين ، بالرغم من تدخُّل قيادات أساسية للجماهير العربية الفلسطينية وقيادات من القائمة المشتركة في الكنيست ، ورغم قُبولها عشرات الطلبات الاُخرى من البلاد..!!

ولم تَتَّضِح أسباب قرار السفارة المصرية وإصرارها على هذا الرفض ، لكن إشارات بعض المسؤولين في السفارة أكدت انها تنفِّذ قرار جهاز المخابرات ووزارة الخارجية المصرية..!؟

هذا ويُشارك عنبتاوي ، سنويا تقريبا ، في معرض الكتاب الدولي في القاهرة، مُنذ نحو عشرين عاماً، وهي المرَّة الثالثة التي ترفض السفارة المصرية في تل ابيب منحه" تأشيرة دخول" ، حيث كانت المرة الاولى، قبل نحو أربع سنوات ، وفي فترة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، خلال حكم "الإخوان المسلمين" ،وكانت المرة الأخيرة التي شارك فيها قبل نحو ثلاث سنوات ..

وكان من المفروض أن يلتقي عنبتاوي ، خلال مُشاركته في معرض الكتاب في القاهرة ، هذه الأيام، مع عَدَدٍ من مسؤولي دور النشر العربية، اللبنانية منها والمصرية، للتَّعاقُد معهم حول إصدار كتابه الجديد " بيان الفِرْدَوْس المُمْكِن"، بعد كتابه الأول "بيان الفردوس المُحْتَمَل" ، والذي صَدَر من حيفا قبل نحو ثلاث سنوات ..

وكان عنبتاوي قد كتب ونشر، قبل نحو ثلاث سنوات، بعض المقالات والآراء والحوارات الصحفية، في وسائل إعلام عربية، ومنها مصرية، تعرَّض خلالها، فيما تعرض، الى نقدٍ حادّ للسياسة الرسمية المصرية، عبر مُحاجَجات سياسية وفكرية شاملة، لا سيّما فيما يتعلَّق بالعلاقات الرسمية مع دول الخليج عُموما ، ومع السعودية تحديداً، أكد خلالها عنبتاوي ، أنه من غير المعقول أن ترتبط مصر، بشكل من أشكال التَّبعية، مع مَزارع ودُوَيْلات الخليج والمُسوخ البشريّة القبلية والعائلية الرجعية والمتخلِّفة الحاكمة فيها ، سيّما مع مزرعة آل سعود، في شبه الجزيرة العربية، ومع دويلات "الملح" والبترودولار كالإمارات وقطر وغيرهما، مهما كانت الأسباب والتبريرات والمسوِّغات، وانتقد تلعثم وتردّد الموقف المصري الرسمي مما يجري في سوريا ، رغم تكشُّف مصادر ورعاية وأهداف الإرهاب الذي يضرب مصر ذاتها..

كما أكد عنبتاوي ، في حينه، أن أي حالة ثورية تقدمية حقيقية لا بُدّ أن تكون مُعادية بالضرورة لمزرعة آل سعود، وما يُمثلون من مواقف وسياسات وثقافات مُظلِمَة، ولكونهم أدوات تحول دون إحداث أي تحرُّر وطني وتقدم نَهْضَوِيّ حقيقي في المجتمعات العربية ..

وفي مَعرض تعقيبه على رفض السفارة المصرية منحه "تأشيرة دخول" لمصر ، قال عنبتاوي: إنني أستغرب وأستهجن قرار السفارة المصرية ، الذي يشوبه الكثير من التناقضات والشكوك والتساؤلات ، فإذا كان الأمر نابعا عن إرتجالية وعَشوائية ومزاجية فهي مُصيبة، لكن المُصيبة الأكبر أن يكون ذلك نابعاً عن أمور اخرى ، ترتبط بمقالاتي ومواقفي، التي أُصِرّ عليها، خصوصاً بعدما أكدتْ الأحداث والتطورات صحّتها، لذلك، وبناءً أيضًا على المستجدات الأخيرة وتدهور العلاقة مع السعودية، فإن قرار السَّفارة غير مُبَرَّر..!؟

وأضاف عنبتاوي: أتحدّى السفارة المصرية أن تُعلن حقيقة وخلفيات وأسباب رفضها دُخولي مصر، حيث أتفهَّم ان يأتي مثل هذا الرفض في فترة حُكم "الإخوان المسلمين" ، لكن ليس الآن ، فنحن نريد مصر أن تقود لا أن تُقاد، ونريد لها أن تقوى وتتقدَّم وترتقي، وأن تحتمِل المثقفين التقدميين الثوريين كي تحتملها الثقافة الثورية التقدمية... اضافة خبر | مركز الاخبار









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