وفد منظمة لبنان للأمم المتحدة يزور البطريرك الراعي: لتفعيل مندرجات حقوق الإنسان ضمن القوانين الدولية. 2017 / 1 / 3 وفد منظمة لبنان للأمم المتحدة يزور البطريرك الراعي: لتفعيل مندرجات حقوق الإنسان ضمن القوانين الدولية.



زار وفد من منظمة لبنان للامم المتحدة الصرح البطريركي في لبنان ولقاء البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مقدمين التهاني بالأعياد وبحث أمور تتعلّق بحقوق الانسان. ضمّ الوفد رئيس ممظمة لبنان للامم المتحدة في لبنان الشيخ سمير الضاهر وامين عام جامعة الشعوب العربية وعضو منظمة لبنان للامم المتحدة السفير الدكتور هيثم ابو سعيد والدكتور نقولا قيماز والاستاذة أنطوانيت شكّور والسيد كمال ابو الحسن والسيدة سلوى مرهج. اشار الشيخ الضاهر خلال اللقاء الى المؤتمر المزمع إقامته بالتنسيق والتعاون الكامل مع البطريركية وبحث إطار التعاون في يوم السلام العالمي وحفظ حقوق الانسان ومتابعة شؤون المرأة وحقوق الطفل وإنتاج آ-;-ليّة فعلية لها. من جهته اشار السفير ابو سعيد الى نقاط أساسية في انتهاكات الصارخة للحقوق في الدول العربية واضعاً كل الإمكانات التي اشار اليها الكاردينال الراعي خلال لقاء الوفد الأممي من اجل إيصال الصوت عالياً في المحفل الدولي.



مسعود حموّد / المكتب الإعلامي

January 3rd, 2016



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المصدر : Ambassador Dr. Haissam Bou Said

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