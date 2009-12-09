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2017 / 1 / 3: أخبار عامة
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وفد منظمة لبنان للأمم المتحدة يزور البطريرك الراعي: لتفعيل مندرجات حقوق الإنسان ضمن القوانين الدولية.
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وفد منظمة لبنان للأمم المتحدة يزور البطريرك الراعي: لتفعيل مندرجات حقوق الإنسان ضمن القوانين الدولية.
2017 / 1 / 3
وفد منظمة لبنان للأمم المتحدة يزور البطريرك الراعي: لتفعيل مندرجات حقوق الإنسان ضمن القوانين الدولية.
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