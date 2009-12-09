ممفتاح التغيير السوداني(5) 2017 / 1 / 2

بسم الله الرحمن الرحيم

مفتاح التغييرالسوداني(5)

اصدارة دورية لتغطية اخبار المعارضة السودانية

-تصدرها لجنة الاعلام والثقافة--التاريخ الاثنين-2/يناير/2017م

*الحكومة ترتكب مجذرة جديدة فى حق الشعب السوداني بمدينة نيرتتي.باقليم دارفور60 شهيدا وعدد من الجرحى .

*تهنئة: من تحالف قوى التغيير السودانية بعيد الاستقلال ال61 ويتمني ان يستقر السودان وينعم بالسلامة الحرية والعدالة.

*الحرية: للمعتقلين السياسين والمحكومين سياسيا والشعب يطالب المنظمات الدولية بالضغط على الحكومة لاطلاق سراحهم فورا.

*ابنعوف: نحن لازلنا في مرحلة الدعوة للمبادرة ولم نشكل مجلس تنسيق المقاومة وانا عضو عادي مثل كل الموقعين على المبادرة.وخلال الايام القادمة سنقرر فى الامر .

*الحركة:حركة تغيير السودان نحن لم ننضم بصورة رسمية للمبادرة ومن انضموا للمبادرة قيادات تاريخية للحركة لكن بصفاتهم الشخصية فقط.والحركة لازالت ملتزمة بتحالف قوى الاجماع الوطني وهي مؤسسة له مع الاخرين .







لوحة شرف الاسماء الموقعة على مبادرة وحدة المعارضة السودانية:-

1/د.عبدالرحيم احمد ابنعوف/تحالف قوي التغيير السودانية

2/الاستاذ/ ابراهيم الشيخ/ المؤتمر السوداني .

3/جنرال معاش /عمر محمد –مستقل .

4/د.علاء الدين النور – حركة الشباب الحر

5/بروفسير /بابكر عباس –اكاديمي/عميد كلية البيطرة جامعة الخرطوم سابقا

6/بروفسير/ –الذاكي محمد حسن.

7/جنرال معاش /عبدالهادي ادريس

8/د.عبدالرحيم عبدالله- الحركة الاتحادية

9/د.عصام الدين محمود- حركة تغيير السودان

10/عادل النور – حركة تغيير السودان

11/مهند محمد حسن –حركة تغيير السودن

12/معاوية ابوالاجيال /لجنة متضرري سد مروي بالمناصير

13/نور الهادي عقيد –لجنة متضرري سد مروي بالمناصير

14/ ام حمودي ابراهيم- منظمات المجتمع المدني

16/ اوهاج عيسي سيدنا –جبهة الشرق

17/مهندس /السر احمد علي-متضرري حرب الخليج

18/مهندس /ادم ابكر –حركة العدل والمساواة

19/الاستاذه/هويدا سر الختم –صحفية

20/الاستاذ/ فتحى العرضي –صحفي

21/حسن ساتي- مستقل

22/حسن ابوسكين –متضرري ابناء دارفور

23/علي السادة الانصاري – حزب الامة القومي

24/بدرية محجوب عثمان- متضرري البنوك

25/حواءادم –حركة جيش تحرير السودان

26/ايهاب حسين-منظمات مجتمع مدني

27/عبدالله اونور-جبهة الشرق

28/ادم يحي ابراهيم- نازحي درارفور

29/التيجاني عثمان احمد- نازحي النيل الازرق

30/ نعمان سيداحمد- متضرري السدود

31/بابكر الكاب-ناشط حقوقي

32/كمال عبدالله –مؤتمر البجة

33/عادل مصطفي المهدي(عادل البراري)/ناشط سياسي

34/علي عمر /منظمات

35/زكريا ادم –حركة شعبية

36/فرح عبدالمجيد الطاهر-منظمات

37/عبدالسميع عبدالواحد-مالك.

38/والي الدين احمد يس

39/فاطمة محمد نور-متضرري السدود

40/جنرال م.سفيان ابراهيم-مفصولي القوات المسلحة

41/ جنرال م/جابر عثمان سيد-مفصولي القوات المسلحة

42/جنرال – محمد حمد الجاك-مفصولي القوات المسلحة

43/احمد محمد عثمان- مفصولي الخدمة المنية

44/الطيب علي احمد- مفصولي الخدمة المدنية

45/فاطمة ابكر احمد -نازحي ابناء جبال النوبة

46/ام الحسن خوجلي –منظمات مجتمع مدني

47/التهامي حسن/معاشي

48/الدقير نعمان-منظمات مجتمع مدني

49/سيداحمد صالح – مفصول من الخدمة المدنية

50/يحي الطاهر –مستقل

51/كوكو مرسال-نازحي ابناء جبال النوبة

52/ابراهيم تيه-نازحي ابناء جبال النوبة

53/التومة جلاب –نازحي ابناء كردفان

54/ابراهيم عثمان احمد- معلم

55/السرة علي طه- معلمة

56/بابكر عثمان-تاجر

57/سيد احمد.عثمان-متضرري ملاك مشروع الجزيرة

58/ادم سنين-متضرري كنابي مشروع الجزيرة

59/الفكي يحي محمد-متضرري كنابي مشروع الجزيرة

60/صوفيا هباني- مستقل.

61/الاستاذ/بابكر موسي –منظمات مجتمع مدني.

62/ الاستاذ/بكري عبدالعزيز/الناطق الرسمي لحركة تمرد السودان.

63/احمد حمداني توم- ممثل حركة مهمشي الصحراء والبوادي.

64/محمد ابراهيم سيد احمد.اتحادي ديمقراطى حر.

65/ا.تهاني على جامع .لجنة المعلمين.

66/الشيخ عبدالله احمد بيتاي .عن شهداء بورتسودان

67/عثمان ابراهيم حامد.متضري السدود بمنطقة امري.

68/صالح محمد شاهين-متضرري السدود /سد كجبار ودال.

69/ محمد خير ودالباوقة..سد الشريك.

70/ هيثم نمر..حركة شرارة الشبابية.

71/ابو امنة حامد طوكراوى .الجبهةالشعبية للتحريروالعدالة .

72/محمد صالح الرشيدى-محامى ومتضرر من سد مروي.

73/عبيد محمد عبيد.الامين العام للثورة السودانية للتغيير.

74/ جمال عبدالرحيم ..مستقل.

75/ادم ابراهيم محمد .نازحى معسكر كلمة.

76/محمد منصور عجبنا.-حركة تحرير دارفور.

77/ ايمن الياس الامين-مستقل.

78/الصادق ادم يوسف .مستقل.

79/عمار جبارة .منسق حركة تمرد الشبابية.

80/ خديجة محمد حسين.تضامن نساء السودان.

81/ منظمة الولايات القومية السودانية لحقوق الانسان

82/ الولاياتالقومية السودانية المتحدة.

83/ استاذ/ منصور شكر الله .معلم.

84/ عبدالرحيم حسن عبدالرحيم.شباب ثورةالمناصير/خيار محلي

85/امل المدني ..منظمات مجتمع مدني.

86.الاستاذة/ سمية سيد احمد عبدالهادي .محامية .بامريكا ومستقلة.

87/عثمان احمد السنجك .ممثل اتحادصفحات الفيس بوك.

88/مهند عرابي-ناشط منظمات مجتمع مدنى .

89/ يوسف مصطفى .مستقل.

90/ .د.احمد على احمد.مجموعة متضرري برنامج العودة النهائية للمغتربين .

91/ شاهيناز قرشي .ناشطة مستقلة.

92/ مولانا معاوية احمد المصطفى.خبير قانوني مستقل.

93/ يوسف مصطفى عبدالرحمن .مستقل.

94/حركة نمور الجبال .احمد عبدالرحيم حمودي.

95/ مجموعة العصيان المدنى بالواتساب ..امير حسن على.

*لوحة شرف انضمام الاسماء الجديدة للمبادرة:-

96/الشيخ د.صبري فخري.داعية اسلامى مجدد.

97/محمد المنزر –الناطق الرسمي لجبهة النضال السودانية..

98/الاستاذ/يوسف اليزل-معلم

99/ الاستاذ/صلاح الدين فيصل –كاتب مستقل

100/المهندس والاستشاري/عبدالرازق محمد ادريس.

101/محمد عبدالمطلب القاضى –مهندس

102/ايمن شوقي-مستقل

103/محمود كمال .شاب مستقل

104/د.خضر حسن.الاطباء الاحرار

105/ حسن احمد حسن.متضرري الدهابة.

106/ابراهيم جا الله احمد –المزارعين

107/ الطاهر عبدالنبى –متضرري السدود بالمكابراب

108/د.محمد زين العابدين-خبير قانوني.

109/ المحامي –سليمان ابكر .قانوني.

110/ احمد يعقوب/ قيادي ثوري متضرري دارفور.

111/ سامي سيد احمد الشيخ/متضرري القوات المسلحة للعام2000م.



*أهداف مبادرة وحدة المعارضة السودانية :

1/ تحقيق تغيير ايجابى جذري لكل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وبكل مناطق السودان حيث ينعم الشعب السودانى بالسلام والتنمية والحرية والعدالة والديمقراطية.

2/ وحدة السودان ارضا وشعبا.

3/ ايقاف الحرب وتحقيق السلام والتنمية والحرية والعدالة والسلام.

4/ تحقيق التنمية والازدهار في كل ربوع البلاد

5/ التداول السلمى للسلطة عن طريق الديمقرطية.

6/ محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني.

7/ اي اهداف اخرى نبيلة يتفق عليها فى مجلس تنسيق المقاومة السودانية.

*الوسائل:

كل الوسائل التي تحقق الهدف النبيل اعلاه . ويتم تحديد واقرار اولويات الوسائل عن طريق مجلس تنسيق المقاومة السودانية.

*الآلية :

مجلس تنسيق المقاومة السودانية يشمل كل الموقعين على هذه المبادرة.

*خطاب الدعوة :

الي ابناء الشعب السودانى كافة داخل وخارج السودان:-

الي جميع التحالفات المعارضة :-

الي جميع الاحزاب والمنظمات المدنية والمطلبية :-

الي جميع الحركات المسلحة والحركات الشبابية :-

الي كل فرد مستقل حريص علي شعبه وبلده –

نقدم لكم اليوم هذه المبادرة للوحدة والتعاون والتكاتف ، وتنظيم صفوفنا من اجل الحفاظ علي بلدنا بعد أن إنهارت الحكومة في كل المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،وهى الان في مرحلة الإحتضار للموت، وتسعي قبل موتها لتفكيك البلاد واشاعة الفوضي وانفلات الامن وسرقة اصول الدولة حتي يهرب المجرمين دون محاسبة من الشعب في كل الجرائم التي ارتكبوها ،عليه للاسباب أعلاه، وإكمالا للضربة القاضية وافشال مخططاتهم باشاعة الفوضي والحروب والدمار تنادي عدد من قيادات وحكماء ابناء الشعب لاطلاق هذه المبادرة كاعلان وموقف للكل الحريصين علي شعبهم ودولتهم من الفوضي، ليتم التشاور والتوافق علي قيادة موحدة انتقالية تقود الانتفاضة والثورة ،ولقيادة مرحلة مابعد سقوط النظام الي حين انتخاب حكومة ديمقراطية للدولة السودانية .

لذلك نطلب منكم جميعا دعم هذه المبادرة بالتوقيع عليها واختيار ممثلين لكم للعمل مع لجنة المبادرة التي سيتم اختيارها من الموقعين والمندوبين عن احزابهم ومنظاتهم.ثم لاحقا يتم وضع تفاصيل برنامج المبادرة من مواثيق وخطط وغيرها من تفاصيل عند الشروع في الاجتماعات والحوار بين الموقعين على المبادرة.





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المصدر : تحالف قوي التغيير السودانية

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