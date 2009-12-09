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2017 / 1 / 2: أخبار عامة
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مبدأ الفيدرالية الإقتصادية في المقاومة الذكية الفلسطينية
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مبدأ الفيدرالية الإقتصادية في المقاومة الذكية الفلسطينية
2017 / 1 / 2
انا قبل شهرين طرحت مفهوم الفيدرالية الإقتصادية , مدخلاً لمعالجة الإقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة .تحت الاحتلال الاسرائيلي مفهوم عملي يساهم في تخفيف العبئ جراء الاحتلال الصهيوني وتقييداته على النشاط التجاري والمالي الفلسطيني , ويوم الجمعة السابق قبل يومين - يأتي تصريح الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة مع قناة الغد - حول امكانية تشكيل حكومة فدرالية في الضفة وغزة، في سياق الحلول الممكنة , لمعالجة الأزمة الفلسطينية الداخلية .
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