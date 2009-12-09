مبدأ الفيدرالية الإقتصادية في المقاومة الذكية الفلسطينية 2017 / 1 / 2 انا قبل شهرين طرحت مفهوم الفيدرالية الإقتصادية , مدخلاً لمعالجة الإقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة .تحت الاحتلال الاسرائيلي مفهوم عملي يساهم في تخفيف العبئ جراء الاحتلال الصهيوني وتقييداته على النشاط التجاري والمالي الفلسطيني , ويوم الجمعة السابق قبل يومين - يأتي تصريح الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة مع قناة الغد - حول امكانية تشكيل حكومة فدرالية في الضفة وغزة، في سياق الحلول الممكنة , لمعالجة الأزمة الفلسطينية الداخلية .

فأنا طرحت هذا الموضوع قبل عقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح بعشرين يوماً أضع فيه تصوراً ممكناً لفك الحصار الإسرائيلي الشامل عن الضفة الغربية وقطاع غزة , ومن جهة أخرى ليشكل فيه ورقة عمل يتم تقديمها للمؤتمر العام السابع لحركة فتح - تحت اطلاع القائد العام لحركة فتح السيد الرئيس الدكتور محمود عباس - أبومازن- ليتحول فيه تصوري بورقة عمل تنتج فيه برنامجاً إقتصاديا تحت عنوان -المقاومة الذكية - للقضاء على الحصار الاقتصادي الصهيوني لمقرات الشعب الفلسطيني ولتعزيز ركائز التنمية الفلسطينية الشاملة حجراً أساسياً لقيام دولة فلسطين .

إلا أن طرح الحكومة الفيدرالية من قبل الدكتور أبومرزوق هو يأتى في طرح مفهوم الفيدرالية السياسية

ولانجد في الدراسات السياسية والأنظمة الدستورية المقارنة لدول العالم , مايطلق عليه الحكومة الفيدرالية , إنما المتبع في هذا السياق هو النظام السياسي الفيدرالي , والحكومة تأتي تجسيدا لمفهوم النظام الفيدرالي , والذي يتجسد من خلال ولايات لها الحكم الذاتي المحلي والتي تتبع فيه تلك الولايات لحكم مركزي في نطاق الدولة الواحدة .

فهل هذا النموذج الفيدرالي ينطبق على كيان صغير الحجم - فلسطين- يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي

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جهاد البرق- الملكية الفكرية محفوظة

researcher - Phd

المصدر : جهاد على البرق

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