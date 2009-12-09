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2017 / 1 / 1: أخبار عامة
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البوابه نيوز : هدير جمال تؤجل Teen Play لهذا السبب !
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البوابه نيوز : هدير جمال تؤجل Teen Play لهذا السبب !
2017 / 1 / 1
قررت النجمه هدير جمال تأجيل فيديو كليب Teen Play لتستقر علي طرحه خلال موعد غير محدد وحسب "خليل العبد" فأن هدير اتخذت هذا القرار الي حين الانتهاء من بعض اعمالها المعلقه ومنها كليبها القادم مع رامي صبري
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