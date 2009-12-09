البوابه نيوز : هدير جمال تؤجل Teen Play لهذا السبب ! 2017 / 1 / 1 قررت النجمه هدير جمال تأجيل فيديو كليب Teen Play لتستقر علي طرحه خلال موعد غير محدد وحسب "خليل العبد" فأن هدير اتخذت هذا القرار الي حين الانتهاء من بعض اعمالها المعلقه ومنها كليبها القادم مع رامي صبري



وكانت هدير قد انتهت تماما من جميع تفاصيل الكليب ومن المفترض طرحه اليوم



الكليب انتاج Mtv Music World اخراج Kendall Lowes فريق عمل شركه Vectoria Secret موسيقي رامي جمال

المصدر : Bawabanews.Com

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