جرذان المركعية الدواعش الشيعة اختطفوا الصحفية والناشطة العراقية افراح شوقي 2016 / 12 / 30 جرذان المركعية الدواعش الشيعة اختطفوا الصحفية والناشطة العراقية افراح شوقي

لابد وان نتصدى لجرذان دواعش النجف وبغداد واربيل والسليمانية بقوة التي تعد من اعتى الوان النازية . هؤلاء النازيين هم الوجه الحقيقي لشقيقهم ابو بقر البغدادي وها هم يحرسون بقائه في مدينة الموصل الى اجل غير مسمى وكذبة تحرير مدينة الموصل ليست سوى الضحك على ذقون الجماهير العراقية حتى يبقى الاشوريين واليزيديين مشردين في بقاع الارض حتى تواصل جرذان الدواعش بابادة سكان مدينة الموصل على بكرة ابيهم وهتك اعراضهم ، جرذان الدواعش يخطفون الابرياء والبريئات في بغداد واربيل والسليمانية والموصل ويتم تصفية حياتهم هذه الجرائم النازية وكلها لهم يانكي الامبريالي ..

على ضوء ما نشره موقع الحوار المتمدن المجيد الخبر التالي : أقدم مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة أول امس المصادف 26 من شهر 12 ــ 2016 ـ الاثنين باقتحام منزل الصحفية والناشطة العراقية أفراح شوقي في حي السيدية في بغداد ، واقتادوها الى جهة مجهولة مدعين انهم من الاجهزة الامنية العراقية ، نحن نقول و بالتاكيد هؤلاء الدواعش هم الشيعة المتبدونين المعدان من كلاب المركعية اللصوصية الاسلامية النازية القابعة في النجف وكربلاء .

انذار ثوري من جبهة النجوم الحمراء التابعة للحركة الشيوعية الماوية العراقية الى المختطفين النازيين الشيعة الدواعش الجبناء ، الاخلاء الفوري لسبيل الصحفية العراقية ـ افراح شوقي ـ دون قيد او شرط ، لذا جبهة النجوم الحمراء قادرة على صيد عدد من المختطفين الفاشيين على انفراد او تاديب بعض المعممين الفاشيين في عقر دارهم في مدينة بغداد ، البندقية الحمراء وحدها هي الحل لتاديب هؤلاء النازيين الشيعة المتبدونين وعلى كل العراقيين الاخيار تشكيل خلايا ثورية مسلحة ومهاجمة المعممين النازيين بعقر دارهم ، لذا نناشد سكان مدينة بغداد الاخيار التعاون مع رفاقنا ورفيقاتا في جبهة النجوم الحمراء الثورية ومدها بالمعلومات من شانها كشف عناوين بعض الحثالات النشطين من جرذان المليشيات الشيعية الفاشية .

سبق نبهنا الصحفيين الاكراد المناهضين للفاشة الكردستانية العثمانية في شمال العراق من مغبة النشر باسمائهم الصريحة حول اي موضوع هام وبالضرورة الاعتماد على الاسماء المستعارة في النشر حتى لاتسطيع عصابات جرذان بيش مخابرات الكلاب التابعين للفاشي السلفي الاحمق مسعور البرزاني وتؤامه السلفي جلال دولار هذين المجرمين هم من اللصوص الكبار ، في واقع عندما يكشفون الاعلاميين والكتاب المناهضين للفاشية عن اسمائهم الصريحة يعرضون حياتهم للخطر ، غير ممكن طبع الثقة بالفاشية ، من لايبالي لنصائحنا سيواجه عاقبة سوداء ومصير مجهول على يد هذه العصابات اللصوصية الهمجية مافيا الاسلام ، كما بدورنا نبهنا الاعلاميين والنشطاء في ارجاء العراق على تشكيل خلايا سرية وثورية للغاية تضامنا مع جبهة النجوم الحمراء ، وعلى مناهضي الفاشية الانخراط بالثورة الثقافية بغية نشر مقالاتهم وبياناتهم تحت اسماء مستعارة حفضا على سلامتهم ، لكي لاينخدع احد بحزب فهد لكونه هو الاخر جزء حيوي من السلطة الشيعية والكردستانية الدواعش هذا الحزب الرجعي معتاد ان يقدم الابرياء كبش الفداء وضحايا ، على من يعارض الفاشية الاسلامية والكردستانية ان يعمل بحذر وبغاية من السرية ويعتمد الاسماء المستعارة ، على كل من يقارع الفاشية يكون على حذر من المثقفين المرتزقة الرجعيين الشيعة ومثقفي كوردستان المتعثمنين الشوفينيين الدواعش الانتهازيين والمرتزقة ، اليس اولائك المثقفين الشيعة ، قفزوا من المظاهرات الجبانة الى اللطم ودك القامات على حسين السعودي السفاح ، الحرب الشعبية وحدها قادرة على قبر هذه العصابات اللصوصية النازية ودحر مؤامرات يانكي الامبريالي وقبرها ..

الحرب الشعبية او الموت

المصدر : تجمع الماركسيين اللينيين الثوريين العراقيين

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