رسالة ثورية بمناسبة حلول العام المقبل عام 2017 2016 / 12 / 30 رسالة ثورية بمناسبة حلول العام المقبل عام 2017 .

عن مكتب اعلام الهيئة المركزية لتجمع الماركسيين اللينينيين الماويين الثوريين العراقيين

تحية ثورية حمراء من الهيئة المركزية للحركة الشيوعية الماوية العراقية ، ومن جبهة النجوم الحمراء الثورية وجبهة سوران الحمراء الثورية الى جميع الحركات الشيوعية الماوية العالمية ، وتحية الفخر والمجد للبروليتارية العراقية والبروليتاريا العالمية ، وتحية الفخر والمجد الى ثوار وثائرات الحروب الشعبية البواسل في الهند وفلبين وكولومبيا .. تحية المجد للمنظات والاحزاب الشيوعية الماوية في اقطار اوروبا وهي تقارع بلا هوادة التيارات والاحزاب التحريفية التي تدق طبول الانتخابات ، انتخاب انظمة القطاع الخاص انظمة البرلمانات العسكرتارية التي تسحق البروليتارية بالضرائب والفاكتورات والبطالة وغلاء الفاحش ..

الحركات الشيوعية الماوية على اطار قارة اوروبا وغيرها من الاقطار الاخرى اوفي بقية القارات تناشد البروليتارية الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية الراسمالية ، تحية المجد للحزب الشيوعي الثوري الامريكي الذي يقارع الامبريالية في عقر دارها والذي يدعوا البروليتارية الامريكية الى دحض الانتخابات ..

نحن في العراق متمسكين باستراتيجية الحرب الشعبية ونواصل نظالنا الثوري حتى يتم تحقيق سلطة الدكتاتورية البروليتارية ، بفوهة البنادق الحمراء سنحفر قبر الثلاثي الفاشي من وصايا يانكي الامبريالي المتمثلين بالمركعية الشيعية الاسلامية النازية وكوردستان الفاشية والدواعش الدمويين الهمج

تحيا الماركسية اللينينية الماوية

تحيا الحرب الشعبية

المصدر : تجمع الماركسيين اللينيين الثوريين العراقيين

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