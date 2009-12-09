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حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
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2016 / 12 / 30: وكالة أنباء اليسار
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رسالة ثورية بمناسبة حلول العام المقبل عام 2017
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رسالة ثورية بمناسبة حلول العام المقبل عام 2017
2016 / 12 / 30
رسالة ثورية بمناسبة حلول العام المقبل عام 2017 .
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منسق-ة -وكالة أنباء اليسار- : علي سلام