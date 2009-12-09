

ميادة العاني

الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 20:22

المحور: الادب والفن









حكاية مدينة عذراء

اخذت بجريرة حلم لم يزل بكرا , دنسه الواشون في ليلة صحو .

مرآتي اخبرتني حقيقة لم ارها ربما لم اكن بحاجة لاكثر من حلم .

مدينة انا.. اتوشح الليل عباءة سكون , واركن الى جذع نخلة مقطوعة الرأس

نسيها الحطابون ساعة رحيل.

يسافر فيَّ الوجع كرصاصة مؤهلة للانطلاق والكل يمشي نحو حتفه وانا اراقب سر الخلود .

- الخلود؟

- نعم هو صديقي الذي تركني عند منتصف الطريق , لا الومه فقد اثقلته اعبائي .

اتمدد عند ساقية يابسة , القي بايامي عند حافتها , اغمض عين الريح كي لا تنصب لي شرك الهبوب فيتطاير ما استترت به من ورق , وادعو كل الاشجار ان تعزف لي موسيقى العبث علني اتذكر يوما انني مدينة لم تزل عذراء