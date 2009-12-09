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إغتيالُ حلم


امين يونس
الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 13:38
المحور: الادب والفن
    


" ش " طالبة في السادس الإعدادي ، من عائلةٍ فقيرة . فالأب مُوّظفٌ بسيط ، والأم ربة بيت تكدحُ في واجباتها المنزلية إضافةً إلى عملها على ماكنة خياطة قديمة . ول " ش " أخٌ صغير " م " في العاشرة من عمره ، طالبٌ في الصف الرابع ، لكنهُ مريضٌ في أغلب الأوقات . هذه العائلة الصغيرة ، تسكنُ في بيتٍ مُؤجَر ، من غُرفتَين بائِستَين . ونصف الراتب الذي يستلمهُ الأب من وظيفته ، زائداً ما يحصل عليه من حراسته الليلية في أحد الأسواق ، إضافةً إلى ما تكسبهُ الأُم من الخياطة ... كُل ذلك لا يكادُ يكفي للمصاريف الأساسية : الإيجار / الطعام / أدوية " م " .
وصلتْ الأمور مُؤخَراً ، أنهم إضطروا إلى إلغاء إشتراك إبنتهم " ش " في السيارة التي تنقل الطالبات الى المدرسة ... فكانتْ تذهب وتعود سيراً على الأقدام ، حوالي ستة كيلومترات يومياً مَهما كان الطقس . والمُفارقة أن " ش " ومنذ سنواتها الأولى في الثانوية ، كانتْ مُتفوِقة في دراستها ، ومُتقدِمة على الجميع . كان الحلم الذي يُراودها أن تصبح طبيبة أسنان .. وكانتْ تدرك أن بإمكانها أن تحصل على المُعّدَل الذي يُؤهلها للقبول في تلك الكلية ... ومن حُسن حظها ، ان قسم طب الأسنان قد فُتِح في جامعة مدينتها دهوك قبل بضع سنوات ، فلن تضطرَ إلى الذهاب إلى جامعةٍ أخرى بعيدة .
رغم إلحاح أبوَيها ، على أن تتفرغَ كُلياً لدراستها فقط ، فلقد كانتْ تُساعد أمها في بعض أعمال المنزل وترعى أخوها المريض .. وكما هو مُتوَقعٌ منها ، فأنها أدتْ إمتحانات البكالوريا ، بِثِقةٍ وكفاءة .. وحصلتْ على مُعّدَل ( 94.9% ) .. وشعرتْ أن حلمها باتَ قريب التحقُق .
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من " إنجازات " الإدارة في أقليم كردستان العراق ، أنها إبتدعتْ أساليب جديدة للإيغال في اللاعدالة . فلقد فسحَتْ المجال ل [[ شراء الدرجات ]] لخريجي الإعدادية !! ... نعم الآن بإستطاعة الأثرياء شراء بعض الدرجات بالنقود . ولنفترض ان كلية طب الأسنان ، كمثال ، تستوعب هذه السنة خمسون طالبا وطالبة .. فأنها قبلتْ حوالي خمسة وثلاثين من الذين لا تقل معدلاتهم عن 96% . أما الخمسة عشر مقعداً الأخرى ، فهي للذين معدلاتهم 94 و 93 مثلاً ، ويقومون ب " شراء " الدرجات الأخرى المطلوبة ! .
وبالفعل ، فلقد سارع الأغنياء بإغتنام الفُرصة وشراء الدرجات لأبناءهم : عشرة ملايين دينار في السنة " حوالي 7930 دولار أمريكي " ، أي يدفع عشرة ملايين في كل سنة دراسية . نعم ، بكل سهولة ، يحصل إبن الغَني [ الذي كان له مُدرسون خصوصيون طيلة السنة / ويمتلك سيارته الخاصة / ومصروفه الشهري الشخصي أكثر من وارد عائلة " ش " عدة مرات ] على مقعدٍ في الكُلية ، وتُحرَم منهُ " ش " لأنها فقيرة ! .
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قالت الأم باكِيةً : حبيبتي ... سأبيع ماكنة الخياطة ، فهل ستكفي لقبولك في الكلية ؟
قال الأب : يا إبنتي .. سأحاول الإقتراض من زملائي في الدائرة .
قالتْ " ش " : لا تفعلي يا أُمي .. ولا تقترض يا أبي . فلا فائِدة . سأقدِم لأي كلية أخرى أو معهد أو أحاول إيجاد عمل . ليستْ هذهِ نهاية الحياة . طب الأسنان كان مُجّرَد حلم .





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امين يونس

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - امين يونس - إغتيالُ حلم