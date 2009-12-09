

هيام محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 08:54

المحور: الادب والفن









وَمَا الغَرِيبُ فِي ..

حُبٍّ مِثْلِيٍّ ..

عَقَلَهُ العَالَمُ ..

إِلَّا الحَيَارَى !؟ ..

كُلُّهُ جِنْسٌ ! ..

فَلْنُعَلِّمْهُمْ ..

وَلْنُعَلِّمْهُنَّ ..

مِنَ الحُبِّ العَقَارَا ! .. (*)

وَلْنَسْتَثْنِ مِنْ فَهْمِ ..

عَقَارِنَا ..

كُلّ بَدَوِيٍّ ..

عَابِد حِجَارَهْ ..

وَكُلّ أَفَّاكٍ ..

بِحُبِّ إِلَهِهِ الوَهْمِ ..

خَارَ وَنَهَقَ لَيْلًا نَهَارَا .. (**)

قَالَتْ وَهِيَ تَضْحَكُ : ..

أُحِبُّ رَجُلًا ! ..

أَلَا أَكُونُ غَدَّارَه ؟ .. (***)

قُلْتُ : أُحِبُّ رَجُلًا ! ..

وَأُحِبُّ ..

اِمْرَأَةً ..

أَلَا يكُونُ حُبِّي عَارَا ؟ ..

سَخِرَتْ : نَحْنُ ..

"شَاذَّاتٌ" إِذَنْ ! ..

وَلِلآلِهَةِ نَزِيدُ الإِسْتِغْفَارَا ..

"فُجْرُنَا" قَدْ أَنْطَقَ البُكْمَ ..

وَأَعْمَى اِنْصِهَارُنَا الأَبْصَارَا ..

عُهْرٌ عَظِيمٌ ! ..

قُلْتُ ..

وَرَجُلٌ أَعْظَمُ هَذَا الـــ ..

لَذِي أَذَلَّ الأَقْدَارَا ..

وَسُحْقًا لِعَالَمٍ مُنْحَطٍّ ..

جَعَلَ الشَّرَفَ بَيْنَ ..

أَفْخَاذِ العَذَارَى ! ..

وَيَزْعُمُ الحُكْمَ العَدْلَ وَهْوَ ..

فِي كُلِّ شَيْءٍ ..

جَهِلَ وَ ..

جَارَا ..

وأَنَّى لَهُ أَنْ يَفْهَمَ كَيْفَ يَكُونُ ..

حُبُّ تَامَارَا لاِيلَانْ ..

جُلُّنَارَا .. (****)

يَفُوحُ يَاسَمِينًا فِي عَقْلِهَا ..

فَيُقْطَفُ فَي قَلْبِهَا ..

ثِمَارَا ..

تُنْشَرُ فِي الحِوَارِ حَكَايَا ..

عَنْ ..

اِيلَانْ التِي تُحِبُّ ..

تَامَارَا !؟ ..

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https://www.youtube.com/watch?v=ay4g1itWsII



Y la historia continuará para siempre ...

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(*) عَقَارُ الشَّيْءِ : أَجْوَدُهُ , خِيَارُهُ .

(**) خَارَ الرَّجُلُ : صَارَ ذَا خَيْرٍ وَخارَ الثورُ : صاحَ .. وبين البشر والبقر والثيران خوار وصياح ؛ سبحان البشر وسبحان الثيران وسبحان بقرةٍ خارتْ وثارتْ وتكلمتْ فقالتْ : لم نُخلق للركوب والضرب وإنّما للحرث ! [ إِنِّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنا لِلْحَرْثِ / صحيح البخاري , كتاب أحاديث الأنبياء , باب استعمال البقرة للحرث ] , وافهم يا حصيف إلى أن يأتي الحديث عن ذلك وغيره في وقته ..

(***) غدَّارة = خائنة .

(****) الجُلَّنَارُ : زهر الرُّمَّان .