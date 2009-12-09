

طارق الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 03:08

المحور: الادب والفن









طفولة في حضرة الله



طارق الحلفي



تَلِمُّ طفولةً سوداء

فوقَ سريرِ غربتِها

وشالاتٍ من الحزنِ

تعتقُ فيه مِحنتَها

فيا صَمتا

يفَزِزُ صَمتَ دَمعتها

ويا صَوتا

يُؤرق نومَ لُعبتِها

فلا ضَوءٌ يبللها

ولا تَغريدَ أصحابٍ يُعابثها

تبيحُ لنفسِها عُذرا

وعذرا يُزني غَصّتها

فيجهِضها زِحامُ العَزلِ

شوكا فوق شَرشفِها

فيكسرُ روحَها البلورِ أشلاءً

واوجاعا من القهرِ تبعثرُها

ليبني من براءتها

زنازينا لهودَجِها

رذاذا من غُبار الفُقهِ

لفوهُ بشهوتهم

ورشوه على تيجان ميسمها

وقالوا انه الشرع

وأعشابا

سَنَكسو ارضَ ملعبِها

ونطلقُ من حَدائِقِها

عصافيرا خُرافيّة

تلونُ ليلَ ضَحكتِها

فَغَصبا إن دنى وَجَعٌ

وشَرعاً بَيْعُ عُذرَتَها

فلا الهَدِيُّ الذي تَهدى

ولا من يُهدي لوعتَها

لتُحكَمُ بالرَّتاجِ الألف

ابوابا لصَرختِها

غُرابا من رمادِ الموتِ

رفرَفَ فوق شرفتِها

فتنتعل المروءةِ خفها عهرا

بدعوى انها مُتَعٌ تواسيها

بهمس ناعم تدمي مباهِجِها

وعصفا من ملاعبِها تجردها

لِتُخفي مِن كِساءِ الدينِ ذئبا في عباءتها

تُحيِّرُها متاهتها

فمن ذا يا ترى يشقى لمحنتها

أربٌّ سوف يحكمها

ولم تضلل ضلالا هل يسامحها؟

إذا ما اورقت يوما بلوعتها

كظل بين حضرته وسنبلها

واثارٌ من الرعب ومَظـلَمَةٌ على يدها

أتدعوهُ

أتدعو ربَّها المَخبوءَ

في عينِ الذي صَلى بنرجِسِها

ليحملَ عن طفولتها

سرابا عاثَ في مجرى انوثتها

وانفاسا مسوَّمة بخيطٍ من جنازتها

واعواما من الاشجانِ تِنفخُ في قيامتِها