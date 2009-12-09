

نصيف الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 03:06

المحور: الادب والفن









أشرعة الرحيل

الأحلامُ النديةُ بالحبِّ، بلّلتْ شِفاهً من دمعٍ، الحنينُ يَقِظُ المضاجِعَ بالسهرِ، السفنُ المتعبةُ على السواحلِ، تنشرُ أشرعةَ الرحيلِ، الغيابُ متجحفلٌ في العيونِ أملُ لقاءٍ بعد حين، يسافرُ معَ الموجِ الراجعِ هياماً، الشمسُ المحترقةُ محبة، يُفرحها ضوءَ النجمِ القطبي سلوى اغتراب، ليطفئ بنداوةِ هذا الحلمِ حرائقَ حنينٍ في القلب.

نصيف الشمري

العراق

2017/11/ 20