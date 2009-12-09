

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 03:05

المحور: الادب والفن









ليس الشهيد عمر...

قبل الاغتيال...

من يستكين...

من يقبل...

أن ينام...

على راحته...

حتى يسلم...

من قمع الهمج...

من قمع العملاء...

من قمع مخزننا...

بل إن الشهيد عمر...

كما واجه...

كل أشكال التحريف...

في أي نقابة...

كما واجه...

كل أشكال التحريف...

في حزب اليسار...

يستمر...

في مواجهة القهر...

اليمارسه الحكم...

اليمارسه...

كل مشغل...

في حق العمال / الأجراء...

في حق كل كادح...

حتى يقوم...

بتوعية كل عامل...

بتوعية كل أجير...

بتوعية الشعب...

بكل حقوق العمال...

بكل حقوق الأجراء...

بكل حقوق الكادحين...

في هذا الوطن...

من أجل الانتظام...

في نقابتهم...

التقود...

نضالات العمال / الأجراء...

التقود...

نضالات الكادحين...

في أفق انتزاع المكاسب...

لفرض احترام الحقوق...

بعد امتلاك الوعي...

بالذات...

بواقعهم...

بواقع الشعب...

بالأوضاع...

في مجال الاقتصاد...

في مجال الاجتماع...

في مجال...

ثقافة العصر...

في مجال السياسة...

حتى ينتقل...

إلى مستوى الربط...

بين النقابة...

وبين السياسة...

والانخراط...

في حزب اليسار...

للنضال...

من أجل تغيير واقعنا...

من أجل تغيير...

واقع الشعب...

حتى يصير الشهيد عمر...

مستسيغا...

لفعل الحركة...

من أجل إزالة...

قهر العمال / الأجراء...

قهر باقي الكادحين...

قهر الشعب العزيز...

التمارسه...

كل أجهزة الحكم...

اليمارسه...

كل المستغلين...

كل المستفيدين / العملاء...

من امتيازات الريع...

كل تجار السموم...

كل تجار الممنوعات...

كل المهربين...

من وإلى هذا الوطن...

لأن القهر...

صار وسيلة...

لنمو الرأسمال...

على حساب هضم الحقوق...

على حساب الحرمان...

اليعاني منه الشعب...

اليعاني منه الإنسان...

على مدى العمر...

في هذا الوطن...



ابن جرير في 13 / 11 / 2017



محمد الحنفي