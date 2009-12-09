أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الحنفي - الشهيد عمر في مواجهة القهر...


اخر الافلام











المزيد.....

الشهيد عمر في مواجهة القهر...


محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 03:05
المحور: الادب والفن
    


ليس الشهيد عمر...
قبل الاغتيال...
من يستكين...
من يقبل...
أن ينام...
على راحته...
حتى يسلم...
من قمع الهمج...
من قمع العملاء...
من قمع مخزننا...
بل إن الشهيد عمر...
كما واجه...
كل أشكال التحريف...
في أي نقابة...
كما واجه...
كل أشكال التحريف...
في حزب اليسار...
يستمر...
في مواجهة القهر...
اليمارسه الحكم...
اليمارسه...
كل مشغل...
في حق العمال / الأجراء...
في حق كل كادح...
حتى يقوم...
بتوعية كل عامل...
بتوعية كل أجير...
بتوعية الشعب...
بكل حقوق العمال...
بكل حقوق الأجراء...
بكل حقوق الكادحين...
في هذا الوطن...
من أجل الانتظام...
في نقابتهم...
التقود...
نضالات العمال / الأجراء...
التقود...
نضالات الكادحين...
في أفق انتزاع المكاسب...
لفرض احترام الحقوق...
بعد امتلاك الوعي...
بالذات...
بواقعهم...
بواقع الشعب...
بالأوضاع...
في مجال الاقتصاد...
في مجال الاجتماع...
في مجال...
ثقافة العصر...
في مجال السياسة...
حتى ينتقل...
إلى مستوى الربط...
بين النقابة...
وبين السياسة...
والانخراط...
في حزب اليسار...
للنضال...
من أجل تغيير واقعنا...
من أجل تغيير...
واقع الشعب...
حتى يصير الشهيد عمر...
مستسيغا...
لفعل الحركة...
من أجل إزالة...
قهر العمال / الأجراء...
قهر باقي الكادحين...
قهر الشعب العزيز...
التمارسه...
كل أجهزة الحكم...
اليمارسه...
كل المستغلين...
كل المستفيدين / العملاء...
من امتيازات الريع...
كل تجار السموم...
كل تجار الممنوعات...
كل المهربين...
من وإلى هذا الوطن...
لأن القهر...
صار وسيلة...
لنمو الرأسمال...
على حساب هضم الحقوق...
على حساب الحرمان...
اليعاني منه الشعب...
اليعاني منه الإنسان...
على مدى العمر...
في هذا الوطن...

ابن جرير في 13 / 11 / 2017

محمد الحنفي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد الحنفي

إجمالي القراءات: 10,407,337
المقالات المنشورة: 1,885
- الشهيد عمر في مواجهة التحريفيين...
- ما فكر مثل الشهيد عمر في الحركة...
- الصحافة المستقلة، والافتقار إلى ممارسة الاستقلالية!!!…
- يوم كان الأمر له كان عظيما...
- الحياة الجميلة...
- النضال النقابي...
- الإضراب...
- الحلم...
- لو كان الأمر عندكم...
- هل يمكن الحديث عن نقابات يسارية، وأخرى يمينية، وأخرى لا يمين ...
- المتفرجون...
- هل يمكن الحديث عن نقابات يسارية، وأخرى يمينية، وأخرى لا يمين ...
- من يحارب النهب...
- عندما كان المهدي شعلة...
- هل يمكن الحديث عن نقابات يسارية، وأخرى يمينية، وأخرى لا يمين ...
- في ذكرى المهدي...
- حزب اليسار الكبير حزب المهدي...
- هل كان فكر المهدي مساهمة في تطوير الحركة؟...
- ماذا بعد يوم الاختطاف؟...
- هل آن الأوان، حتى يتحقق فكر المهدي...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- المغرب يؤكد رفضه المساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول ال ...
- بالفيديو.. مقاتل فلسطيني يهزم أمريكيا بالفنون القتالية المخت ...
- أعلى المشاهير أجرا في العالم
- موغابي يوافق على الاستقالة ويوجه كلمته الأخيرة للشعب
- مفاجأة... الكشف عن دور الأمير ويليام وشقيقه هاري في فيلم -حر ...
- بالفيديو...تسريب مشاهد من فيلم -Justice League-
- صدور -بلد لن أرى- ديوان عبد القادر الجنابي بالعربية والفرنسي ...
- مفهوم الثقافة – حسن عاتي الطائي
- فرح وموسيقى ورقص في مقر حزب موغابي بعد عزله
- صدر مؤخرا كتاب” حلية الزمن بمناقب خادم الوطن ..سيرة رفاعة را ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- يوم كان الأمر له كان عظيما... / محمد الحنفي
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الحنفي - الشهيد عمر في مواجهة القهر...