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-تبحث عن كافكا-


ميلينا مطانيوس عيسى
الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 00:08
المحور: الادب والفن
    


"تبحث عن كافكا"
ما تيسر منك وما فرط
بي..
إلى أين المفر؟
سأحضر عشائي الأخير
كسرات ترفك
ونبيذ القهر
عل السماوات تقع مني
فأحظى بجحيمك وتغزو الملاحم تلك البقاع
وأحظى بسؤال يلوي يقيني
بأن ثمرة المشمش الطازجة
تنفر عسلا
للجدران وليس لي
ميلينا مطانيوس عيسى





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ميلينا مطانيوس عيسى

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميلينا مطانيوس عيسى - -تبحث عن كافكا-