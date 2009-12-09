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دموع الورد


اديبه حسيكه
الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 00:08
المحور: الادب والفن
    


دموع الورد
من شعر/أديبه حسيكه/
مررت
بطرف الورد
.....اقطفيني :
فلك من دموع الوجد
ملء عيني
.....أيكون الورد أنت....!!؟
والتوى عنقه كغصن خيال
وقطفت
من بسمة شوقي اليه
أزرار السؤال
وباح لهف عطره
من هواك يرد
.....أيكون الورد أنت...!!؟
والى مرمى الجمال
عدت
أومأت لي أصابعه
وتهت
في حدائق الحب حلما
شرود وحيده
تلتقي نفح شذاك
بلادا بعيده
أمسد جفن الورود
لحن قصيده
وتدمع عيون الحروف بصمت.





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اديبه حسيكه

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